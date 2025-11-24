Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsmother turns 12 year old daughter s enemy takes her to yamuna river bank and pushes her into the river
सगी मां बनी 12 साल की बेटी की दुश्मन, यमुना किनारे ले गई; नदी में दे दिया धक्का

संक्षेप:

Mon, 24 Nov 2025 06:34 AMAjay Singh संवाददाता, मंझनपुर (कौशाम्बी)
यूपी के कौशांबी में एक सगी में अपनी 12 साल की बेटी की जान की दुश्मन बन गई। वह अपनी बेटी को यमुना किनारे ले गई। फिर, हत्या के इरादे से उसे नदी में धक्का दे दिया। इसके बाद उसके लापता हो जाने की झूठी कहानी गढ़ी। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा कायम कर जांच शुरू की तो सच्चाई सामने आ गई। गिरफ्तार कर आरोपी महिला का चालान कर दिया गया है। बिटिया की यमुना में तलाश कराई जा रही है। सगी मां ने ऐसा क्यों किया? इस सवाल का अभी तक सिर्फ एक जवाब सामने आ पाया है कि बेटी मनोरोगी थी और मां उससे पिंड छुड़ाना चाहती थी।

घटना कौशांबी के सरायअकिल इलाके की है। इसी इलाके के हर्रायपुर गांव की मीना देवी ने 21 नवंबर को स्थानीय पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि सुबह वह छह माह के बेटे अयांश को लेकर उसका इलाज (झाड़-फूंक) कराने करारी के कंजापर गांव गई थी। लौटकर आई तो पता चला कि 12 साल की बेटी अनामिका संदिग्ध दशा में घर से लापता है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मुकदमा कायम किया। एसपी राजेश कुमार ने बालिका की तलाश के लिए सरायअकिल थाना प्रभारी वीर प्रताप सिंह की अगुवाई में टीम का गठन किया। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि महिला बेटे को लेकर झाड़-फूंक कराने गई ही नहीं थी। ऐसे में शक होने पर पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। पूछताछ में महिला ने बताया कि मनोरोगी होने के कारण बिटिया आए दिन किसी न किसी से झगड़ा करती थी। उसे और बेटे को लेकर महिला घाट पुल पर गई। वहां बेटी को यमुना में फेंक दिया।

पड़ोस की महिलाओं और पति की वजह से उठा सच्चाई से पर्दा

कलयुगी मां की करतूत उजागर करने में सर्विलांस ने तो पुलिस की मदद की ही, साथ में झाड़-फूंक करने वाले तांत्रिक, पड़ोसी की महिलाओं व पति ने भी सच्चाई से पर्दा उठाया। चौंकाने वाला खुलासा करने के बाद अब पुलिस को यमुना में बालिका की तलाश है।

सरायअकिल थाना क्षेत्र के चित्ता हर्रायपुर गांव की मीना देवी ने पुलिस को बताया था कि 21 नवंबर की सुबह वह छह महीने के बेटे अयांश को लेकर झाड़-फूंक कराने करारी के कंजापर गांव गई थी। एसपी राजेश कुमार के निर्देश पर डीएसपी अभिषेक सिंह आरोपी महिला को साथ लेकर झाड़-फूंक करने वाले तांत्रिक के पास पहुंचे। वहां तांत्रिक ने बताया कि महिला उसके पास झाड़-फूंक कराने आई ही नहीं। पुलिस ने गांव की महिलाओं का बयान लिया तो सच्चाई से पर्दा उठने लगा। महिलाओं ने बताया कि उस रोज आरोपी महिला छह माह के बेटे और बेटी अनामिका को साथ लेकर ई-रिक्शा से कहीं गई थी।

पुलिस ने मुंबई में रहने वाले पति से बात की तो उसने साफ कहा कि पत्नी से कम ही बनती है। उसी से पूछताछ की जाए तो पता चल जाएगा कि बेटी कहां है। फिर पुलिस ने महिला की लोकेशन ट्रेस की। उसकी लोकेशन महिला पुल (घटना स्थल) पर मिली। तब कड़ाई से पूछताछ की गई तो महिला ने जुर्म स्वीकार कर लिया।

पड़ोसी जिलों की पुलिस अलर्ट, आएगी एसडीआरएफ

चायल सर्किल के डीएसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि फिलहाल स्थानीय गोताखोरों और मछुआरों की मदद से यमुना में बालिका की तलाश कराई जा रही है। एसडीआरएफ अफसरों को पत्र भेजवा दिया गया है। बालिका की खोजबीन के लिए शीघ्र ही एसडीआरएफ को बुलाया जाएगा। डीएसपी के मुताबिक पड़ोसी जनपद चित्रकूट, मऊ व प्रयागराज के थानों को भी अलर्ट किया गया है।

आखिर तक नहीं टूटी, फिर फूट-फूटकर रोई महिला

मां की ममता को कलंकित करने वाली महिला पुलिस की छानबीन के दौरान आखिरी तक नहीं टूटी। तांत्रिक, पड़ोस की महिलाओं, यहां तक कि खुद के पति ने भी उसी पर अंगुली उठाई। वह खुद को निर्दोष बताती रही। पुलिस की कड़ाई के बाद ही वह टूटी और फिर फूटकर रोई। कहने लगी कि उससे अपराध हुआ है। महिला ने बयान दिया कि छह माह के अयांश का जन्म होने के बाद से डिप्रेशन की शिकायत थी। डिप्रेशन में ही बिटिया को यमुना में फेंक दिया। महिला के खिलाफ पुलिस ने हत्या के इरादे से बिटिया को गायब करने की धारा में मुकदमा कायम किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिणांक द्विवेदी ने बताया कि बालिका की लाश बरामद होती है तो हत्या की धारा तरमीम की जाएगी।

क्या बोली पुलिस

एसपी राजेश कुमार ने बताया कि शुरुआती दौर से ही महिला की गतिविधियों पर पुलिस को शक था। सर्विलांस की मदद से स्थिति काफी स्पष्ट हुई। पूछताछ की गई तो महिला ने जुर्म कुबूल कर लिया। मनोरोगी होने के कारण उसने बिटिया को यमुना में फेंका था। बालिका की तलाश कराई जा रही है। आरोपी महिला को कोर्ट ने जेल भेज दिया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
