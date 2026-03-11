मां ने तैयार होने को कहा, बेटी ने लगा ली फांसी; एग्जाम से पहले हाईस्कूल छात्रा ने किया सुसाइड

दो भाई और दो बहनों में अंकिता दूसरे नंबर पर थी। बड़ा भाई भी दिल्ली में नौकरी करता है। मां और अन्य परिजनों के साथ अंकिता गांव में ही रहती थी। उसकी हाईस्कूल की परीक्षा चल रही थी। परीक्षा के अंतिम दिन उसे चित्रकला का पेपर देना था लेकिन इसके पहले ही उसने सुसाइड कर लिया।

UP News: उत्तर प्रदेश के बस्ती में हाईस्कूल की एक छात्रा ने परीक्षा के अंतिम दिन सुबह-सुबह खुद को फांसी लगाकर जान दे दी। मां ने सुबह साढ़े छह बजे के करीब बेटी को तैयार होने को कहा था। तैयार होने की बजाए बेटी घर के पीछे वाले कमरे में चली गई और वहां फंदे से झूल गई। परिजनों की नजर पड़ी तो हड़कंप मच गया। बच्ची के जीवित होने की उम्मीद में परिवारवालों ने उसे नीचे उतार लिया। लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

इधर किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। थोड़ी ही देर में थोड़ी देर में सीओ कलवारी कुलदीप सिंह यादव और एसएचओ लालगंज विनय कुमार पाठक भी मौके पर पहुंच गए। फोंरेसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। सीओ ने बताया कि मृतका के पिता ने बेटी के आत्महत्या करने की लिखित सूचना दी है। इसके आधार पर शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घटना, लालगंज थानाक्षेत्र के कोप गांव की है।

कोप गांव निवासी रामविचार की पुत्री अंकिता (17) इस वर्ष हाईस्कूल की छात्रा थी। वह क्षेत्र के जनता इंटर कॉलेज बारीघाट में अध्ययनरत थी। मंगलवार की सुबह उसका हाईस्कूल का अंतिम पेपर था। अंकिता के घरवालों ने बताया कि मंगलवार को सुबह उठने के बाद उसने घर का काम निपटाया। इसके बाद वह फ्रेश होकर आई। सुबह करीब साढ़े छह मां ने उसे हाईस्कूल का चित्रकला का अंतिम पेपर देने के लिए तैयार होने कहा और चली गई।

परीक्षा सुबह साढ़े आठ बजे से थे। परिजनों के अनुसार मां के जाने के बाद अंकिता तैयार होने के बजाय घर के पीछे वाले कमरे में चली गई। कमरे में ऊपरी हिस्से में बांस रखा था, जिस पर लोग कपड़े टांगते थे। उसी बांस में दुपट्टे का फंदा बनाकर अंकिता लटक गई। परिजनों की नजर पड़ी तो उसे नीचे उतार लिया। इधर सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

मां संग गांव में रहकर पढ़ाई करती थी अंकिता कोप गांव निवासी रामविचार दिल्ली में रहकर कामकाज करते हैं। होली के पहले वह गांव आए थे। दो भाई और दो बहनों में अंकिता दूसरे नंबर पर थी। बड़ा भाई भी दिल्ली में नौकरी करता है। मां और अन्य परिजनों के साथ वह गांव में ही रहती थी। अंकिता की हाईस्कूल की परीक्षा चल रही थी।