कुछ देर किनारे खड़ी रही महिला, फिर 5 महीने की बेटी को फेंक दिया नहर में

यूपी के सीतापुर में महिला ने अपने पांच साल की शारदा नहर में फेंक दिया। ग्रामीणों ने बचाने की कोशिश पर बच्ची की जान चली गई हे। पुलिस ने मां को हिरासत में लिया है।

यूपी के सीतापुर में एक मां ने अपनी ही पांच महीने की बेटी की जान ले ली। दरअसल, बिसवां मार्ग स्थित शारदा सहायक नहर में एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी पांच माह की बच्ची को नहर में फेंक दिया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने नहर में कूदकर बच्ची को निकाल कर सीएचसी सिधौली पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची को फेंकने से पहले महिला नहर किनारे कुछ देर बच्ची को लेकर खड़ी रही थी। पुलिस ने बच्ची के पिता की तहरीर पर मां के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी मां को हिरासत में लिया है। पुलिस महिला से घटना को लेकर पूछताछ कर रही है कि उसने अपनी बेटी को नहर में क्यों फेंक दिया? हालांकि पुलिस को अभी कोई स्पष्ट नहीं पता चल सका है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बिसवां हुसैनगंज निवासी मृतक बच्ची के बाबा चंद्रिका प्रसाद ने बताया कि उसकी बहू वंदना कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। जिसके बाद वह अपनी पांच माह की बेटी काव्या को लेकर शारदा सहायक नहर पहुंची। कुछ देर वह नहर किनारे खड़ी रही इस बीच अचानक उसने बच्ची को नहर में फेंक दिया। आसपास मौजूद लोगों ने आनन-फानन में नहर में कूद कर बच्ची को बाहरा निकाला और फौरन उसे सीएचसी पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया।