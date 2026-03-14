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कुछ देर किनारे खड़ी रही महिला, फिर 5 महीने की बेटी को फेंक दिया नहर में

Mar 14, 2026 06:55 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के सीतापुर में महिला ने अपने पांच साल की शारदा नहर में फेंक दिया। ग्रामीणों ने बचाने की कोशिश पर बच्ची की जान चली गई हे। पुलिस ने मां को हिरासत में लिया है। 

कुछ देर किनारे खड़ी रही महिला, फिर 5 महीने की बेटी को फेंक दिया नहर में

यूपी के सीतापुर में एक मां ने अपनी ही पांच महीने की बेटी की जान ले ली। दरअसल, बिसवां मार्ग स्थित शारदा सहायक नहर में एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी पांच माह की बच्ची को नहर में फेंक दिया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने नहर में कूदकर बच्ची को निकाल कर सीएचसी सिधौली पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची को फेंकने से पहले महिला नहर किनारे कुछ देर बच्ची को लेकर खड़ी रही थी। पुलिस ने बच्ची के पिता की तहरीर पर मां के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी मां को हिरासत में लिया है। पुलिस महिला से घटना को लेकर पूछताछ कर रही है कि उसने अपनी बेटी को नहर में क्यों फेंक दिया? हालांकि पुलिस को अभी कोई स्पष्ट नहीं पता चल सका है।

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बिसवां हुसैनगंज निवासी मृतक बच्ची के बाबा चंद्रिका प्रसाद ने बताया कि उसकी बहू वंदना कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। जिसके बाद वह अपनी पांच माह की बेटी काव्या को लेकर शारदा सहायक नहर पहुंची। कुछ देर वह नहर किनारे खड़ी रही इस बीच अचानक उसने बच्ची को नहर में फेंक दिया। आसपास मौजूद लोगों ने आनन-फानन में नहर में कूद कर बच्ची को बाहरा निकाला और फौरन उसे सीएचसी पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया।

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कोतवाली प्रभारी विजयेंद्र सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। बच्ची की पिता विपिन की तहरीर पर मां वंदना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बच्ची की मां को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जिससे स्पष्ट हो सके की उसने अपनी बच्ची को नहर में क्यों फेंक दिया। बातचीत में आरोपी महिला का दिमागी संतुलन ठीक लग रहा है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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