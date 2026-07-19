तीन बच्चों की मां का था अफेयर, पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा पति, झगड़े के बाद लगा ली फांसी
बुलंदशहर में दो साल से मायके में रह रही एक महिला का दूसरे युवक से अवैध संबंध हो गया। पति को जब इसकी जानकारी हुई तो वह पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा। दोनों के बीच हुए झगड़े के बाद पति ने फांसी लगा ली।
Bulandshahr Suicide News: यूपी के बुलंदशहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पत्नी के अवैध संबंध से परेशान पति ने आत्मघाती कदम उठा लिया। दो साल से पत्नी मायके में रह रही थी। पत्नी को लेने के लिए पति ससुराल पहुंचा था। पति को जब पत्नी के अवैध संबंध की जानकारी हुई तो वह होश खो बैठा और ससुराल में ही फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खेरिया कल्याणपुर निवासी 35 वर्षीय रिषीपाल नोएडा में सफाई कर्मी था। उसके तीन बच्चे हैं। बताया गया है कि उसकी पत्नी गांव दीघी में अपने मायके में पिछले दो साल से रह रही थी। चार दिन पहले रिषीपाल अपनी सुसराल में पत्नी को ले जाने के लिए आया था। पत्नी ने सुसराल जाने से इंकार कर दिया। इसे लेकर पति-पत्नी के बीच चार दिनों से विवाद चल रहा था। रविवार को रिषीपाल ने अपनी ससुराल में आत्महत्या कर ली। उसका शव फंदे से लटका मिला। बताया गया है कि पत्नी के अवैध संबंध से परेशान होकर रिषीपाल ने आत्महत्या की। सुसराल के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिषीपाल के भाई की तहरीर पर पुलिस ने प्रेमी सोनू चौधरी, पत्नी प्रीति, उसकी बहन और प्रीति की मां राजकुमारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
नोएडा के सोनू से चल रहा था अवैध संबंध
रिषीपाल के परिजनों के अनुसार उसकी पत्नी का अवैध संबंध पिछले दो साल से नोएडा निवासी सोनू नामक युवक से था। रिषीपाल ने कई बार पत्नी को समझाया। आरोप है कि इसके बाद भी पत्नी का सोनू से संबंध चलता रहा। वहीं, घटना का पता लगने पर रिषीपाल के परिजन रविवार दोपहर थाने पहुंचे। उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। पहासू थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया, मृतक रिषीपाल के बड़े पुत्र से वार्ता करने पर मालूम हुआ कि रिषीपाल और उसकी पत्नी के बीच विवाद रहता था। पत्नी के अवैध संबंध के चलते रिषीपाल ने आत्महत्या की है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
कानपुर में बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट छात्र ने की आत्महत्या
वहीं दूसरी घटना में कानपुर से सामने आई है। यहां बीटेक के गोल्ड मेडलिस्ट छात्र ने अपने घर में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि मृतक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार प्रयास करने के बाद भी सरकारी नौकरी न मिल पाने के कारण अपने पिता से माफी मांगी है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।