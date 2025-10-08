छत पर जाला निकालते समय एचटी लाइन को छू गई गीली झाड़ू, करंट लगने से मां-बेटे और दादी की मौत

झांसी में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। छत पर जाला साफ करते वक्त गीली झाड़ू के हाईटेंशन लाइन से छू जाने पर मां, बेटा और दादी तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। बिजली विभाग और पुलिस के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

यूपी के झांसी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां बुधवार सुबह छत पर जाला साफ करते समय गीली झाड़ू के एचटी लाइन में छूने से मां-बेटे और दादी की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले की जांच में जुट गई।

ये घटना प्रेमनगर थाने के मोहल्ला आजादपुरा का है. यहां रहने वाले दयाशंकर साहू के मकान के ऊपर से 11 हजार केवीए की हाईटेंशन लाइन निकली है। बुधवार सुबह दयाशंकर का बेटा 26 वर्षीय प्रवीण छत पर पड़ी गीली झाड़ू लेकर जाला साफ करने लगा। अचानक झाड़ू ऊपर से गुजरे बिजली के तार से छू गया। उसके चीखने-चिल्लाने पर 45 वर्षीय मां रंजना पहुंचीं और बेटे को छुड़ाने के दौरान वह भी करंट की चपेट में आ गईं। इस बीच 75 साल की दादी विमला छत पर पहुंचीं और बहू-नाती को चिपका देख वह भी छुड़ाने लगीं। तीनों करंट की चपेट में आ गए। चीख-पुकार मचने पर अन्य परिजन पहुंचे।

बिजली बंद कराकर तीनों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना पर एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि झाड़ूनुमा सरिया बिजली के तार से छूने से हादसा हुआ है। प्रवीण को बचाने में उसकी मां रंजना और दादी विमला की मौत हुई है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं, बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता चंद्रजीत प्रसाद ने बताया कि घटना दुखद है। ऐसे घरों को चिह्नित किया जाएगा जिनके घरों के ऊपर से बिजली की लाइन गुजरी है, उन्हें हटवाया जाएगा।