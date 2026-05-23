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16 हजार में मां ने बेटी को बेच दिया; खरीददार और ऑटो चालक ने रेप किया, पुलिस ने तीनों को दबोचा

sandeep हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, वाराणसी
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बिहार की एक महिला ने अपनी बेटी को 16 हजार रुपए में बेच दिया। जिसके बाद खरीददार ने लड़की के साथ 4 महीने तक रेप किया। फिर वाराणसी के कैंट स्टेशन पर छोड़ दिया। जहां एक ऑटो ड्राइवर लड़की अपने साथ ले गया। और दुष्कर्म किया फिर सड़क पर छोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में सभी तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

16 हजार में मां ने बेटी को बेच दिया; खरीददार और ऑटो चालक ने रेप किया, पुलिस ने तीनों को दबोचा

बिहार के अरवल जिले की 12 साल की बालिका का उसकी मां ने 16 हजार रुपये और 10 साड़ी में सौदा किया। फिर खरीदार ने चार माह तक दुष्कर्म किया। मन भर गया तो वाराणसी के कैंट स्टेशन लाकर छोड़ दिया। इधर एक ऑटो चालक उसे सही जगह पहुंचाने का झांसा देकर अपने किराये के कमरे पर ले गया। वहां दुष्कर्म कर सोनातालाब में सड़क किनारे छोड़ दिया। बच्ची को रोता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सारनाथ पुलिस उसे साथ ले गई। इसके बाद पूरी कहानी सामने आई।

पुलिस ने मां समेत तीनों आरोपियों को दबोचा

पुलिस ने बालिका की मां, खरीदार और ऑटो चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सारनाथ थानाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी ने बताया कि शनिवार को बालिका के खरीदार चंदौली के हरधन (बलुआ) निवासी लहरू यादव उर्फ राकेश, सोनातालाब में किराये पर रहने वाले ऑटो चालक झारखंड के लोहसा (कुसमी) निवासी रवि वर्मा को फरीदपुर अंडरपास के निकट से गिरफ्तार किया गया। जबकि बिहार के अरवल जिले के रामपुर चौरम थाना क्षेत्र निवासी बालिका की मां को सारनाथ स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया।

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लड़की को बालिका गृह में रखा गया

बालिका को रामनगर स्थित राजकीय बालिका गृह में रखवाया गया है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष समेत उप निरीक्षक जितेन्द्र पाल सिंह, उमा जादौन, हेड कांस्टेबल पंकज सिंह और विनीत सिंह हैं। बालिका की मां और लहरू पर मानव तस्करी की धारा में केस दर्ज किया गया है। लहरू एवं रवि पर दुष्कर्म, मारपीट, धमकी, पॉक्सो ऐक्ट में केस दर्ज किया गया है।

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ट्रेन में लहरू से मिली थी बालिका की मां

बिहार की महिला अपनी बेटी के साथ ट्रेन से अलग-अलग शहरों में जाकर मांगती-खाती थीं। करीब चार माह पहले ट्रेन में महिला से लहरू यादव मिला था। लहरू खेती करता है। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है। दो बच्चे हैं। लहरू ने महिला को उसकी बेटी को बेचने के लिए बहकाया। महिला ने अपनी बेटी का सौदा 16 हजार रुपये और 10 साड़ी में की। बेटी को बेचकर वह अपने घर चली गई।

आरोपी ने गांव के मंदिर में लड़की से शादी की

इधर लहरू बालिका को लेकर घर आ गया। गांव के ही मंदिर में बालिका से शादी कर ली। इसके बाद उससे दुष्कर्म करता रहा। घर के काम जबरदस्ती कराता रहा। जब मन भर गया तो लहरू यादव 19 मई को उसे घर छोड़ने की बात कहते हुए कैंट रेलवे स्टेशन ले आया। यहीं अकेले छोड़कर भाग गया। उधर स्टेशन पर ही ऑटो चालक रवि वर्मा मिला। उसे सुरक्षित जगह पहुंचाने का झांसा देकर रात में सोनातालाब के पास किराये के कमरे पर ले गया। वहां बालिका से दुष्कर्म किया। रोने पर मारपीट की धमकी दी। सुबह बालिका को सोनातालाब में ही सड़क किनारे छोड़कर भाग गया।

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जवान दिखने के लिए कराया हेयर ट्रांसप्लांट

लहरू की उम्र 40 साल है। उसके बाल झड़ चुके थे। बालिका से शादी के बाद जवान दिखने के लिए वह दिल्ली गया। 90 हजार रुपये में हेयर ट्रास्पलान्ट करवाया। वहीं बालिका की मां ने पुलिस को बताया कि उसका पति मानसिक बीमार है। इधर-उधर घूमकर शराब पीता है। परिवार से कोई मतलब नहीं रखता।

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