7 बच्चों के पिता से दिल लगा बैठी 6 बच्चों की मां, इश्क में दोनों ने पार कर दीं हदें, अब निकाह के लिए अड़ी
यूपी के मुरादाबद से प्रेम-प्रसंग का एक अजब-गजब मामला सामने आया है। यहां छह बच्चों की मां को सात बच्चों के पिता से मोहब्बत हो गई। प्रेमी के लिए महिला ने पति को छोड़ दिया। अब महिला प्रेमी से निकाह के लिए अड़ी है।
मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र में शनिवार को प्यार और निकाह से इनकार का अजब-गजब मामला सामने आया है। यहां मायके में रह रही छह बच्चों की मां को गांव के ही सात बच्चों के पिता ने प्रेमजाल में फंसा लिया। उसे साथ में भी रखने लगा। बाद में निकाह करने से इनकार कर दिया। अब निकाह की जिद पर अड़ी महिला थाने पहुंच गई। हालांकि थाने पर युवक ने जल्द निकाह करने का भरोसा देकर लिखित समझौता किया और दोनों वापस चले गए।
थाना छजलैट के एक गांव निवासी महिला का निकाह 17 साल पहले बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र निवासी युवक से हुआ था। उस युवक से महिला के छह बच्चे हैं। बड़ा बेटा 15 साल का है। महिला चार साल पहले मायके आई थी, उसी दौरान उसका प्रेम प्रसंग गांव के एक शादीशुदा सात बच्चों के पिता से शुरू हो गया। दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो मिलने जुलने लगे। इस पर महिला बार-बार मायके आने लगी। इस कारण उसका पति से विवाद भी होने लगा। बाद में महिला पहले पति को छोड़कर मायके में ही आ गई। यहां उसके प्रेमी ने गांव में ही किराये पर कमरा लेकर महिला को रहने के लिए दे दिया।
प्रेमी के परिजनों पर महिला का गंभीर आरोप
महिला के अनुसार उसका खर्च भी वह देने लगा। निकाह करने का भरोसा देकर शारीरिक संबंध भी बनाए, लेकिन उसने अब खर्च देने से मना कर दिया। महिला ने आरोप लगाया कि युवक उससे निकाह भी नहीं कर रहा है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि युवक के पिता, मां, बहन आदि उसके कमरे में आकर उसके साथ मारपीट करते हैं। परेशान होकर बीते दिन महिला ने प्रेमी से निकाह की जिद पकड़ ली और छजलैट थाने पर पहुंच कर शिकायत की। मांग की कि उसका निकाह कराया जाए। पुलिस ने शिकायती पत्र की जांच के लिए शनिवार को महिला के शादीशुदा प्रेमी को भी थाने पर बुला लिया। वहां दोनों पक्षों में काफी देर तक पंचायत का दौर चला। जिसके बाद युवक निकाह करने पर राजी हो गया। एसएचओ छजलैट प्रदीप कुमार सहरावत ने बताया कि एक महिला ने शिकायती पत्र दिया था, लेकिन प्रेमी से बात करने के बाद लिखित समझौता नामा देकर वापस चली गई। एसएचओ ने कहा कि यदि तहरीर मिलती है तो केस दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।