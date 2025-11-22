7 बच्चों के पिता से दिल लगा बैठी 6 बच्चों की मां, इश्क में दोनों ने पार कर दीं हदें, अब निकाह के लिए अड़ी

संक्षेप: यूपी के मुरादाबद से प्रेम-प्रसंग का एक अजब-गजब मामला सामने आया है। यहां छह बच्चों की मां को सात बच्चों के पिता से मोहब्बत हो गई। प्रेमी के लिए महिला ने पति को छोड़ दिया। अब महिला प्रेमी से निकाह के लिए अड़ी है।

मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र में शनिवार को प्यार और निकाह से इनकार का अजब-गजब मामला सामने आया है। यहां मायके में रह रही छह बच्चों की मां को गांव के ही सात बच्चों के पिता ने प्रेमजाल में फंसा लिया। उसे साथ में भी रखने लगा। बाद में निकाह करने से इनकार कर दिया। अब निकाह की जिद पर अड़ी महिला थाने पहुंच गई। हालांकि थाने पर युवक ने जल्द निकाह करने का भरोसा देकर लिखित समझौता किया और दोनों वापस चले गए।

थाना छजलैट के एक गांव निवासी महिला का निकाह 17 साल पहले बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र निवासी युवक से हुआ था। उस युवक से महिला के छह बच्चे हैं। बड़ा बेटा 15 साल का है। महिला चार साल पहले मायके आई थी, उसी दौरान उसका प्रेम प्रसंग गांव के एक शादीशुदा सात बच्चों के पिता से शुरू हो गया। दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो मिलने जुलने लगे। इस पर महिला बार-बार मायके आने लगी। इस कारण उसका पति से विवाद भी होने लगा। बाद में महिला पहले पति को छोड़कर मायके में ही आ गई। यहां उसके प्रेमी ने गांव में ही किराये पर कमरा लेकर महिला को रहने के लिए दे दिया।