Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmother six fell love with father seven crossing all limits their love and now insisting on marriage
7 बच्चों के पिता से दिल लगा बैठी 6 बच्चों की मां, इश्क में दोनों ने पार कर दीं हदें, अब निकाह के लिए अड़ी

7 बच्चों के पिता से दिल लगा बैठी 6 बच्चों की मां, इश्क में दोनों ने पार कर दीं हदें, अब निकाह के लिए अड़ी

संक्षेप:

यूपी के मुरादाबद से प्रेम-प्रसंग का एक अजब-गजब मामला सामने आया है। यहां छह बच्चों की मां को सात बच्चों के पिता से मोहब्बत हो गई। प्रेमी के लिए महिला ने पति को छोड़ दिया। अब महिला प्रेमी से निकाह के लिए अड़ी है।

Sat, 22 Nov 2025 11:36 PMDinesh Rathour छजलैट/मुरादाबाद
share Share
Follow Us on

मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र में शनिवार को प्यार और निकाह से इनकार का अजब-गजब मामला सामने आया है। यहां मायके में रह रही छह बच्चों की मां को गांव के ही सात बच्चों के पिता ने प्रेमजाल में फंसा लिया। उसे साथ में भी रखने लगा। बाद में निकाह करने से इनकार कर दिया। अब निकाह की जिद पर अड़ी महिला थाने पहुंच गई। हालांकि थाने पर युवक ने जल्द निकाह करने का भरोसा देकर लिखित समझौता किया और दोनों वापस चले गए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

थाना छजलैट के एक गांव निवासी महिला का निकाह 17 साल पहले बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र निवासी युवक से हुआ था। उस युवक से महिला के छह बच्चे हैं। बड़ा बेटा 15 साल का है। महिला चार साल पहले मायके आई थी, उसी दौरान उसका प्रेम प्रसंग गांव के एक शादीशुदा सात बच्चों के पिता से शुरू हो गया। दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो मिलने जुलने लगे। इस पर महिला बार-बार मायके आने लगी। इस कारण उसका पति से विवाद भी होने लगा। बाद में महिला पहले पति को छोड़कर मायके में ही आ गई। यहां उसके प्रेमी ने गांव में ही किराये पर कमरा लेकर महिला को रहने के लिए दे दिया।

प्रेमी के परिजनों पर महिला का गंभीर आरोप

महिला के अनुसार उसका खर्च भी वह देने लगा। निकाह करने का भरोसा देकर शारीरिक संबंध भी बनाए, लेकिन उसने अब खर्च देने से मना कर दिया। महिला ने आरोप लगाया कि युवक उससे निकाह भी नहीं कर रहा है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि युवक के पिता, मां, बहन आदि उसके कमरे में आकर उसके साथ मारपीट करते हैं। परेशान होकर बीते दिन महिला ने प्रेमी से निकाह की जिद पकड़ ली और छजलैट थाने पर पहुंच कर शिकायत की। मांग की कि उसका निकाह कराया जाए। पुलिस ने शिकायती पत्र की जांच के लिए शनिवार को महिला के शादीशुदा प्रेमी को भी थाने पर बुला लिया। वहां दोनों पक्षों में काफी देर तक पंचायत का दौर चला। जिसके बाद युवक निकाह करने पर राजी हो गया। एसएचओ छजलैट प्रदीप कुमार सहरावत ने बताया कि एक महिला ने शिकायती पत्र दिया था, लेकिन प्रेमी से बात करने के बाद लिखित समझौता नामा देकर वापस चली गई। एसएचओ ने कहा कि यदि तहरीर मिलती है तो केस दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:इस जिले में ताबड़तोड़ गरजा बुलडोजर, आठ घंटे में खंडहर हो गए शोरूम-कॉम्प्लेक्स
ये भी पढ़ें:कानपुर में जाम में फंसे ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम ने अफसरों की ली क्लास
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Moradabad News Premi-premika Lover-girlfriend अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |