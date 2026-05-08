शामली में दो बेटियों संग मां ने लगाई आग, बच्चियों की मौत; चीख-पुकार से मच गया कोहराम

शामली में पति-पत्नी के विवाद ने उस वक्त खौफनाक रूप ले लिया। जब महिला ने अपनी दो मासूम बेटियों के साथ खुद को भी आग लगा ली। जिसमें दोनों बच्चियों की मौत हो गई। जबकि महिला बुरी तरह झुलस गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

शामली जिले के कैराना के मोहल्ला आलदरम्यान में पति-पत्नी के बीच हुए विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। विवाद के बाद महिला ने कमरा बंद कर अपनी दो मासूम बेटियों के साथ खुद को आग लगा ली। दोनों बेटियों की मौत हो गई, जबकि महिला की हालत गंभीर है, उसे मेरठ रेफर किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चियों की मौत दम घुटने से हुई है। पुलिस अफसरों ने भी घटनास्थल का मुआयना किया।

कमरा बंद कर मां ने दो बेटियों संग लगाई आग, दोनों बच्चियों की मौत मोहल्ला आलदरम्यान निवासी जसविंदर उर्फ जस्सी पानीपत में फलों का कारोबार करता है। गुरुवार सुबह वह पानीपत चला गया, जबकि उसका 10 साल का बेटा आदी स्कूल गया था। घर में पत्नी अनीता, छह वर्षीय बेटी वंदना और डेढ़ वर्षीय जसप्रीत मौजूद थीं। दोपहर को पड़ोसियों ने जसविंदर के घर से धुआं उठते देखा तो हड़कंप मच गया। लोग घर पहुंचे तो कमरे की अंदर से कुंडी लगी थी। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने कुंडी तोड़ी।

घटना के समय अनीता की सास पड़ोस में गई थी घटना के समय अनीता की सास भी पड़ोस में किसी के घर पर गई हुई थी। कोतवाल समयपाल अत्री ने बताया कि अंदर चारपाई पूरी तरह जली हुई थी। गंभीर रूप से झुलसी अनीता नीचे फर्श पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उसके पास ही दोनों बच्चियां मृत पड़ी थीं। उनके शरीर पर आग की हल्की सी आंच थी। संभवता दोनों बच्चियों की मौत दम घुटने से हुई। चारपाई के पास घरेलू गैस सिलेंडर एवं माचिस भी पड़ी थी। सिलेंडर की गैस खत्म हो चुकी थी। सूचना पर पति जसविंदर भी पानीपत से घर पहुंच गया।