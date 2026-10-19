मां ने 2 लाख रुपये में डेढ़ महीने के मासूम को बेचा, फिर अपहरण का रचा ड्रामा; 5 गिरफ्तार

कासगंज में डेढ़ महीने के मासूम को बेचने का खुलासा हुआ है। बच्चे की मां ने ही दो लाख में सौदा किया और अपहरण का शोर मचा दिया। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं, मां सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

कासगंज, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के कासगंज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सोरों कोतवाली क्षेत्र में डेढ़ महीने के मासूम को बेचने का खुलासा हुआ है। बच्चे की मां ने ही दो लाख में सौदा किया और अपहरण का शोर मचा दिया। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। मां सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

एसपी ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि 17 अक्टूबर को बनुपुर पुख्ता के रहने वाले अरविंद कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि वह फरीदाबाद में काम करता है। 16 अक्टूबर को उसकी पत्नी ने फोन पर बताया कि छोटे बेटे को दवा दिलाने कासंगज गई थी। बस स्टैंड पर एक अज्ञात महिला को बच्चा देकर लघुशंका के लिए चली गई। लौटी तो महिला बच्चा लेकर गायब हो गई। इसकी जानकारी पुलिस को दी।

पुलिस की छानबीन में खुला मां का राज पुलिस की छानबीन में पता चला कि खुद महिला ने ही अपने डेढ़ महीने के बेटे को डॉक्टर अरुण और उसकी पत्नी के साथ मिलकर एक दंपति को बेचा था। पुलिस ने मां, सलेमपुर निवासी डॉक्टर अरुण कुमार, उनकी पत्नी, हाथरस के सिकंदराराऊ निवासी महीपाल एवं उसकी पत्नी को चंदपुरा गऊपुरा कट के पास यात्री प्रतीक्षालय से गिरफ्तार कर लिया।

बच्चा और 80 हजार रुपये किए बरामद आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने बेचे गए डेढ़ माह के बच्चे और 80 हजार रुपये बरामद कर लिए। पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि उसने अपने बच्चे को कुल 1 लाख 30 हजार रुपये में बेचा था। एक लाख 20 हजार रुपये बैंक में जमा कर दिए। शेष 10 हजार रुपये नकद लिए। बैंक में जमा रुपये में से वह 20 हजार निकाल सिए। डॉक्टर अरुण और उसकी पत्नी ने बताया कि उन्होंने बच्चे सौदा 2 लाख में किया था, जिसमें से 1 लाख 20 हजार बच्चे की मां के खाते में तथा दस हजार रुपये उसे नकद दे दिए। बाकि 70 हजार में से 10 हजार उन्होंने खर्च कर दिए।