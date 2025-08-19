पापा के पैरों पर बैठी मां, अंकल ने तकिए से दबा दिया मुंह, बेटे ने सुलझाई नीले ड्रम में मिली लाश की मिस्ट्री

शाहजहांपुर जिले के खुटार थाना क्षेत्र के नवादिया नवाजपुर निवासी हंसराज उर्फ सूरज की हत्या के मामले में उसकी पत्नी सुनीता और मकान मालिक व ईंट-भट्ठा मुनीम जितेंद्र को पुलिस ने मंगलवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया।

राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का ‘नीले ड्रम’ हत्याकांड अब खुल चुका है। शाहजहांपुर जिले के खुटार थाना क्षेत्र के नवादिया नवाजपुर निवासी हंसराज उर्फ सूरज की हत्या के मामले में उसकी पत्नी सुनीता और मकान मालिक व ईंट-भट्ठा मुनीम जितेंद्र को पुलिस ने मंगलवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान तीनों बच्चे भी बरामद किए गए। एक बेटे ने नीले ड्रम में मिली पिता की लाश के सारे रहस्यों से पर्दा उठा दिया है। राजस्थान के खैरथल तिजारा के एसपी मनीष चौधरी के मुताबिक पूछताछ में बड़े बेटे हर्षल ने बताया कि 15 अगस्त की रात मां और जितेंद्र अंकल के साथ पिता ने शराब पी थी। मां ने दो पैग लिए। पिता को खूब शराब पिलाई। इसके बाद दोनों ने तकिए से मुंह दबाकर पिता की जान ले ली। हर्षल ने बताया कि सुबह ड्रम में पानी खाली करके शव डालते भी उसने देखा। बेटे के इस बयान के बाद पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद हंसराज का शव नवदिया नवाजपुर एंबुलेंस से लाया जा रहा है, यहां पर अंतिम संस्कार होगा।

वारदात की कड़ियां: 15 से 17 अगस्त एसपी मनीष ने बताया कि पुलिस की अब तक की जांच के अनुसार 15 अगस्त की रात हंसराज, उसकी पत्नी सुनीता और जितेंद्र साथ बैठे। शराब के दौरान घर में झगड़ा हुआ। इसी बीच, जब हंसराज नशे में था, सुनीता और जितेंद्र ने उसे दबोच लिया। जितेंद्र ने तकिये से मुंह दबा दिया। सुनीता उसके पैरों पर बैठ गई। घर की मकान मालकिन भी जन्माष्टमी को लेकर बाजार गईं थी, इसलिए कोई शोर भी किसी तक नहीं पहुंचा और दोनों ने वारदात को अंजाम दे दिया।

पुलिस की चार टीमें कर रही थी जांच 17 अगस्त की दोपहर कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि आदर्श कॉलोनी में छत पर रखा एक नीला ड्रम बदबू फैला रहा है। यह कॉल मकान मालकिन ने की थी। सूचना पर थाना पुलिस पहुंची। ढक्कन हटाया गया तो बदबू के साथ कपड़ों के नीचे छिपा शव मिला। नमक डालकर सड़न तेज करने की कोशिश की गई थी। यह दृश्य देखकर पड़ोस दहल उठा और एसपी ने केस की जांच चार टीमों को सौंप दी।

रिश्तों की शुरुआत और साजिश की जमीन पुलिस का कहना है कि जितेंद्र उसी ईंट-भट्ठे पर मुनीम था, जहां हंसराज काम करता था। जान-पहचान बढ़ी, फिर सुनीता और जितेंद्र के बीच अवैध संबंध बने। डेढ़ महीने पहले हंसराज का परिवार जितेंद्र के घर आकर रहने लगा। घर के भीतर बढ़ती तनातनी और शक-संदेह ने अंततः इस खौफनाक योजना को जन्म दिया, जो 15 अगस्त की रात अमल में लाई गई।

फरारी का रास्ता और ईंट-भट्ठे पर पहचान वारदात के अगले दिन 16 अगस्त को जितेंद्र बाइक पर सुनीता और तीनों बच्चों को लेकर निकल पड़ा। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र के अलावड़ा गांव पहुंचकर दोनों ने एक ईंट-भट्ठे पर काम मांगा, लेकिन जितेंद्र को पहले से जानने वाले कुछ लोगों ने मीडिया में वायरल खबरों के बाद शक जताया और पुलिस को सूचना दे दी। इसके बाद पुलिस पहुंच गई।

सुबह-सुबह दबिश, दोनों दबोचे गए मंगलवार की सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में ले लिया। हर्षल 12 साल, नंदनी चार साल को परिजनों को सौंप दिया गया। बिट्टू डेढ़ साल को सुनीता के साथ ही रहने दिया गया। पुलिस अधीक्षक की निगरानी में गठित चार टीमें शुरू से ही आरोपियों की तलाश में लगी थीं, जिनके लगातार दबाव ने उनकी फरारी लंबी नहीं चलने दी।

‘तकिए से दबाया’, पर पहली सूचना में ‘गला काटने’ का जिक्र जांच के दौरान एक विरोधाभासी पहलू भी सामने आया। शुरुआती सूचना में धारदार हथियार से गला काटे जाने की बात कही गई, जबकि बेटे का बयान तकिए से मुंह दबाने पर टिकता है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर घटनाक्रम की अंतिम पुष्टि की जाएगी। दोनों आरोपियों से सुसंगतियां और विरोधाभास खंगाले जा रहे हैं।

मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में पोस्टमार्टम शव को सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखा गया था, जहां मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। कानूनी औपचारिकताओं के बाद शव को नवादिया नवाजपुर भेजा जा रहा है। गांव में अंतिम संस्कार की तैयारी है। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा जताई है।

रिमांड पर पूछताछ की तैयारी पुलिस दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेशकर रिमांड पर लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है, ताकि वारदात के हर चरण, हत्या का समय, तरीका, साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश और फरारी के दौरान संपर्क को क्रमवार जोड़ा जा सके। ड्रम, नमक, ढकने के लिए इस्तेमाल कपड़े-पत्थर और बाइक जैसी चीजें केस की अहम कड़ियां हैं।

सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने से पहचाने गए आरोपी मीडिया/सोशल मीडिया पर मामला सामने आने के बाद इलाके के लोगों को हत्या की जानकारी होने लगी। इसी पृष्ठभूमि में जब सुनीता और जितेंद्र तीन बच्चों के साथ ईंट-भट्ठे पर पहुंचे, तो वहां मौजूद लोगों ने खबरों को याद करते हुए शक जताया और पुलिस को सूचना दी। स्थानीय सतर्कता ने गिरफ्तारी में निर्णायक भूमिका निभाई।