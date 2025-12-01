Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsMother rushes to save her son who escaped, crushed to death by a bus; accident at Charbagh in Lucknow
हाथ छुड़ाकर भागे मासूम बेटे को बचाने दौड़ी मां, बस से कुचलकर मौत, लखनऊ के चारबाग पर हादसा

हाथ छुड़ाकर भागे मासूम बेटे को बचाने दौड़ी मां, बस से कुचलकर मौत, लखनऊ के चारबाग पर हादसा

संक्षेप:

राजधानी लखनऊ में दर्दनाक हादसा हुआ है। हाथ छुड़ाकर भागे सात साल के बेटे को बचाने दौड़ी मां की बस से कुचकर मौत हो गई। चारबाग रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज के पास हादसा हुआ। महिला तीन बच्चों और भाई के साथ बहन के गृह प्रवेश में शामिल होने के लिए कानपुर से आई थी।

Mon, 1 Dec 2025 07:21 AMYogesh Yadav लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
चारबाग फुट ओवरब्रिज के पास रविवार सुबह 10:30 बजे हाथ छुड़ाकर सड़क पर दौड़े सात साल के बेटे को बचाने दौड़ी महिला को रोडवेज बस चालक ने कुचल दिया। इससे उसकी मौत हो गई। वह कानपुर नगर निगम में हेड क्लर्क थी। महिला अपने तीन बच्चों के साथ गृह जनपद उन्नाव जा रही थी। हादसे के बाद भाग रहे चारबाग डिपो के रोडवेज बस चालक को भीड़ ने दौड़कर पकड़ा और जमकर पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया।

हुसैनगंज थाना प्रभारी शिवमंगल सिंह के मुताबिक हादसे की शिकार संगीता रावत (40) उन्नाव जनपद के शुक्लागंज में आर्दशनगर की रहने वाली थीं। वह कानपुर नगर निगम में हेड क्लर्क के पद पर तैनात थीं। उनके बड़े बेटे राहुल ने बताया कि वह मां, मामा, छोटी बहन जाह्नवी और भाई आदी के साथ यहां शहीदपथ किनारे स्थित यूनानी हॉस्पिटल के पास रहने वाली अपनी मौसेरी बहन के गृह प्रवेश में शामिल होने आया था। कार्यक्रम में शामिल होकर सब रविवार सुबह वापस उन्नाव जा रहे थे।

राहुल ने बताया कि बहन का हाथ उसने पकड़ रखा था, और मां ने आदी का। मामा बैग लिए थे। चारबाग में फुट ओवरब्रिज के पास वह बहन के साथ सड़क पार कर दूसरी लेन में पहुंचा। यह देख आदी मां का हाथ छुड़ाकर भागा तो उसे पकड़ने के लिए दौड़ीं। इसी बीच बस आ गई। आदी तो आगे निकल गया पर मां बस के नीचे आ गईं। खून से लथपथ मां को तड़पता देख राहगीरों और पुलिस की मदद से उन्हें आनन-फानन अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

उधर, हादसे के बाद भाग रहे चालक को आक्रोशित राहगीरों ने पकड़ लिया। उसे जमकर पीटा। पुलिस ने भीड़ के चंगुल से उसे छुड़ाया। इंस्पेक्टर ने बताया कि चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी घरवालों ने कोई तहरीर नहीं दी है। तहरीर मिलने पर आरोपी चालक मुकेश कुमार सैनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। चालक मुकेश भी उन्नाव जनपद के पुरवा मिश्रीकला का रहने वाला है।

बेटा बोला- बस रोकने का किया था इशारा

राहुल ने बताया कि फुट ओवरब्रिज के पास बस को रुकने के लिए उसने इशारा किया था। चालक ने बस रोकी भी। फिर एकाएक बढ़ा दी। इससे मां को टक्कर लगी और वह पहिए के नीचे आ गईं। राहुल ने बताया कि उनके पिता सुनील कुमार भी नगर निगम कानपुर में कर्मचारी थे। वर्ष 2022 में उनकी मौत के बाद मां को मृतक आश्रित में नौकरी मिली थी। मां ही हम भाई-बहन का भरण पोषण कर रही थीं। अब मां का भी साया उठ गया।