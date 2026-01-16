दो बच्चों को जहर देकर मां ने भी खाया, महिला-बेटी की मौत, बेटे की हालत गंभीर

संक्षेप: यूपी के सहारनपुर में एक परिवार में दर्दनाक घटना हुई है। महिला ने अपने दो बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी खा लिया। मां और बेटी की मौत हो गई है। बेटा अस्पताल में जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के गांव बलियाखेड़ी में एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने दो मासूम बच्चों के साथ जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। इस भयावह घटना में महिला और उसकी मासूम बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसका बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा है और मायके पक्ष ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

आधी रात को मचा कोहराम जानकारी के मुताबिक, यह दर्दनाक वाकया बृहस्पतिवार देर रात का है। गांव बलियाखेड़ी में रहने वाली महिला और उसके दो बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। तीनों को तड़पता देख परिजनों के हाथ-पांव फूल गए। आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुँचते ही डॉक्टरों ने महिला और उसकी बेटी को मृत घोषित कर दिया। महिला के मासूम बेटे की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिसे आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है।

पति पर प्रताड़ना का आरोप, पुलिस ने लिया हिरासत में इस दोहरी मौत की खबर मिलते ही मृतका के मायके वाले भी अस्पताल पहुँच गए। उन्होंने रोते-बिलखते हुए महिला के पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मायके पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि क्या महिला ने घरेलू कलह से तंग आकर यह आत्मघाती कदम उठाया या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है।

पुलिस की कार्रवाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी सिटी व्योम बिंदल ने मौके का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला जहर के सेवन का लग रहा है, लेकिन असल कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेन्सिक टीम ने भी घर से कुछ नमूने एकत्र किए हैं ताकि जहर के प्रकार की पुष्टि हो सके।