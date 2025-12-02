दो बच्चों की मां का खूनी प्लान, देवर से शादी के लिए गोली मरवाकर कराई पति की हत्या

संक्षेप: मुरादाबाद में दो बच्चों की मां ने देवर से शादी करने के लिए खूनी साजिश रच डाली। उसने आशिक देवर से पति की गोली मारवाकर हत्या करा दी। हालांकि पुलिस की जांच पड़ताल के बाद उसका राज खुल गया।

यूपी के मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां स्कूल बस के एक चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह उसका खून से लथपथ शव कमरे में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस को जांच में चौंकाने वाला तथ्य मिले। दरअसल, चालक की पत्नी के उसके चचेरे देवर से अवैध संबंध हैं। वह उससे शादी करना चाहती थी। इसलिए उसने योजनाबद्ध तरीके से खुद मायके जाने के बाद चचेरे देवर से पति की हत्या करा दी। पुलिस दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

ये मामला ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र के नयागांव बहादुरनगर का है। यहां रहने वाले 35 साल के रूपेंद्र सिंह एक प्राइवेट स्कूल की बस का चालक था। परिवार में पत्नी अंशु, बेटी आंचल और एक बेटा आयुष हैं। बताया गया कि दो दिन पहले चालक अपनी पत्नी को लौंगी खुर्द स्थित उसके मायके छोड़कर आया था। दो दिन से वह घर में अकेला रह रहा था। सोमवार को खाना खाकर सोया, इसके बाद मंगलवार सुबह करीब दस बजे तक वह घर से बाहर नहीं निकला। लोगों ने देखा तो रूपेंद्र का खून से लथपथ शव उसके कमरे में चारपाई पर औंधे मुंह पड़ा था। चारपाई के नीचे भी खून बिखरा पड़ा था। सूचना पाकर एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य संकलन कराया। पहली नजर में मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन मौके पर कोई तमंचा नहीं मिला। तलाशी के दौरान घर से 315 बोर का तमंचा और खोखा कारतूस बरामद हुए। शराब की बोतल मिलने के बाद भी स्पष्ट हुआ कि मामला हत्या का है।

रूपेंद्र के चचेरे भाई नवनीत से पूछताछ की गई। नवनीत ने बताया कि वह शमी के पेड़ से पत्ते तोड़ने आया था और तभी रूपेंद्र की लाश देखी। लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर नवनीत टूट गया और सारी सच्चाई उगल दी। एसपी सिटी कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि 19 का नवनीत का रूपेंद्र की पत्नी अंशु से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रूपेंद्र विरोध करता था। अंशु अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी और पति को रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाई। योजना के तहत दोनों बच्चों को मायके भेजा गया और नवनीत को पति की हत्या का आदेश दिया।