दो बच्चों की मां मोहब्बत में पति को दे गई दगा; अपनी छोटी बहन का बसने से पहले उजाड़ा घर

संक्षेप: यूपी के हापुड़ की दो बच्चों की मां मोहब्बत में पति को दगा दे गई। अपने दो बच्चों को छोड़कर अपनी छोटी बहन के होने वाले पति के साथ भाग गई। इसके के बाद छोटी बहन का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया।

यूपी के हापुड़ में कोतवाली नगर क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला अपने दो बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी संग फरार हो गई। घर से जाते वक्त महिला नगदी और सोने-चांदी के आभूषणों को भी ले गई। मोहब्बत में पति को दे गई दगा महिला ने अपनी छोटी बहन का भी घर उजाड़ गई। पति की गुहार पर एसपी के आदेश पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी एक युवक ने बताया कि उसकी शादी करीब 12 वर्ष पूर्व जिला बुलंदशहर के थाना देहात क्षेत्र के गांव पोडरी निवासी रोहिनी के साथ हुई थी। उसकी छोटी साली का रिश्ता गांव गगारी अगौता मिल निवासी मोनू के साथ तय हुआ।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीड़ित पति ने बताया कि मोनू ने मेरी पत्नी यानी अपनी बड़ी साली का फोन नंबर ले लिया और वह उसकी पत्नी से बातचीत करने लगा। पीड़ित का आरोप है कि मोनू ने उसकी पत्नी को बातों-बातों में शादी का झांसा देने लगा। जिसके बाद आरोपी मोनू अपनी बड़ी साली को मिलने के लिए अपने पास बुलाने लगा। बीती 12 नवंबर की सुबह उसकी पत्नी घर से ड्यूटी पर जान की बात कहकर निकली थी, लेकिन घर पर वापस नहीं आई। पीड़ित ने बताया कि जब उसकी पत्नी घर नहीं आई तो उसने घर में रखे सामान की जांच की। पता लगा कि उसकी पत्नी घर में रखे 50 हजार रुपये के साथ-साथ सोने-चांदी के आभूषणों को भी अपने साथ ले गई।