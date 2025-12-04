Hindustan Hindi News
mother of two children betrayed her husband in love and also destroyed her younger sister home
दो बच्चों की मां मोहब्बत में पति को दे गई दगा; अपनी छोटी बहन का बसने से पहले उजाड़ा घर

दो बच्चों की मां मोहब्बत में पति को दे गई दगा; अपनी छोटी बहन का बसने से पहले उजाड़ा घर

संक्षेप:

यूपी के हापुड़ की दो बच्चों की मां मोहब्बत में पति को दगा दे गई। अपने दो बच्चों को छोड़कर अपनी छोटी बहन के होने वाले पति के साथ भाग गई। इसके के बाद छोटी बहन का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया।

Thu, 4 Dec 2025 03:42 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के हापुड़ में कोतवाली नगर क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला अपने दो बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी संग फरार हो गई। घर से जाते वक्त महिला नगदी और सोने-चांदी के आभूषणों को भी ले गई। मोहब्बत में पति को दे गई दगा महिला ने अपनी छोटी बहन का भी घर उजाड़ गई। पति की गुहार पर एसपी के आदेश पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी एक युवक ने बताया कि उसकी शादी करीब 12 वर्ष पूर्व जिला बुलंदशहर के थाना देहात क्षेत्र के गांव पोडरी निवासी रोहिनी के साथ हुई थी। उसकी छोटी साली का रिश्ता गांव गगारी अगौता मिल निवासी मोनू के साथ तय हुआ।

पीड़ित पति ने बताया कि मोनू ने मेरी पत्नी यानी अपनी बड़ी साली का फोन नंबर ले लिया और वह उसकी पत्नी से बातचीत करने लगा। पीड़ित का आरोप है कि मोनू ने उसकी पत्नी को बातों-बातों में शादी का झांसा देने लगा। जिसके बाद आरोपी मोनू अपनी बड़ी साली को मिलने के लिए अपने पास बुलाने लगा। बीती 12 नवंबर की सुबह उसकी पत्नी घर से ड्यूटी पर जान की बात कहकर निकली थी, लेकिन घर पर वापस नहीं आई। पीड़ित ने बताया कि जब उसकी पत्नी घर नहीं आई तो उसने घर में रखे सामान की जांच की। पता लगा कि उसकी पत्नी घर में रखे 50 हजार रुपये के साथ-साथ सोने-चांदी के आभूषणों को भी अपने साथ ले गई।

पीड़ित ने बताया कि उसके दो बच्चे हैं। ऐसे में पत्नी को काफी तलाश करने के बाद भी उसका कुछ पत नहीं लग सका। इसलिए पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया था। एसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मुकदम दर्ज किया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि एसपी के आदेश पर आरोपी मोनू और उसके भाई लोकेश के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही महिला को बरामद कर लिया जाएगा।

