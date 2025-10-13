Hindustan Hindi News
दो बच्चों की मां 16 साल के लड़के को लेकर हो गई फरार, अपहरण की जांच को पहुंची पुलिस भी हैरान

लड़के के घर से कुछ दूरी पर एक महिला अपने बच्चों के साथ रहती थी। इंट्राग्राम से वह बेटे से बातचीत करने लगी। लड़के के घरवालों को महिला की उम्र देखकर शक नहीं हुआ। इसी बीच महिला किशोर को बुलाकर मिलने लगी। पता चला तो लड़के को घरवालों ने समझाया भी। घरवालों का दबाव बढ़ने पर महिला उसे लेकर लापता हो गई।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुरMon, 13 Oct 2025 05:51 AM
दो बच्चों की मां 16 साल के लड़के को लेकर हो गई फरार, अपहरण की जांच को पहुंची पुलिस भी हैरान

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दो बच्चों की मां 16 साल के एक नाबालिग लड़के को लेकर फरार हो गई है। लड़के के घरवाले उसे ढूंढने में परेशान हैं। उधर, महिला के बच्चों और परिवारवालों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपहरण की जांच को पहुंची पुलिस भी पूरी कहानी जानकर हैरान रह गई है। पता चला है कि लड़के से महिला की दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हुई थी। दोनों, काफी दिनों से एक-दूसरे से एक-दूसरे के संपर्क में थे।

महिला, गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इंट्राग्राम से जरिए उसकी दोस्ती पास के ही रहने वाले 16 वर्षीय किशोर से हो गई थी। तिवारीपुर पुलिस अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर, महिला के लापता होने पर दोनों बच्चों को ननिहाल वाले लेकर चले गए हैं। एसपी सिटी ने बताया कि केस दर्ज हो गया है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

किशोर की मां ने तिवारीपुर थाने में केस दर्ज कराया है। बताया कि घर से कुछ दूरी पर एक महिला अपने बच्चों के साथ रहती थी। इंट्राग्राम से वह बेटे से बातचीत करने लगी। उम्र देखकर शक नहीं हुआ। इसी बीच महिला अपने मौसी के घर गीडा गई, जहां पर वह किशोर को बुलाकर मिलती थी। जानकारी होने पर किशोर को घरवालों ने समझाया भी था। घरवालों का दबाव बढ़ने पर महिला उसे लेकर लापता हो गई। परिजनों ने महिला व उसके मौसी के खिलाफ केस दर्ज कराया।

ब्यूटी पॉर्लर संचालिका की मां ने केस किया तो फंसा पेच

गोरखपुर के कैंट थाने में ब्यूटी पॉर्लर संचालिका के लापता होने पर मां ने अपहरण का केस दर्ज कराया है। पुलिस जांच कर कथित आरोपी के घर पहुंची तो पता चला कि वह नाबालिग है। किशोर के घरवालों ने एडीजी को पत्र देकर बेटे के अपहरण का आरोप युवती पर लगाया है।

