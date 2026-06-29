7 बच्चों की मां की निर्मम हत्या, पति ने कुल्हाड़ी से काटा; पोस्टमॉर्टम को लेकर पुलिस से भिड़े बेटे, वर्दी फाड़ी

अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र के पौरारा गांव में घरेलू विवाद के बाद पति ने सो रही पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पोस्टमार्टम को लेकर बेटों ने सीएचसी में हंगामा किया और पुलिस से धक्का-मुक्की हुई, जिसमें एक सिपाही की वर्दी फट गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी पति को गिरफ्तार किया।

अमरोहा जिले के रहरा थाना क्षेत्र के गांव पौरारा में शनिवार रात घरेलू कलह के बाद एक ग्रामीण ने सोती हुई पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद उस समय स्थिति और तनावपूर्ण हो गई जब मृतका के बेटों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा कर दिया। इस दौरान बेटों की पुलिसकर्मियों से नोकझोंक और धक्का-मुक्की हुई, जिसमें एक सिपाही की वर्दी भी फट गई। पुलिस ने एक घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया व शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।

सोते वक्त पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या पौरारा निवासी 60 वर्षीया उर्मिला देवी का शनिवार देर शाम पति रामफल केवट से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद उर्मिला कमरे के बाहर आंगन में चारपाई डालकर सो गई। रात करीब 10 बजे रामफल ने कुल्हाड़ी से उर्मिला के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। चीख-पुकार सुनकर दौड़े परिजनों और ग्रामीणों ने लहूलुहान उर्मिला को तुरंत रहरा सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम को भेजने लगी तो मृतका के बेटों ने विरोध शुरू कर दिया। पोस्टमार्टम न कराने की जिद पर अड़ गए।

पोस्टमॉर्टम को लेकर पुलिस से भिड़े बेटे जब पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, तो बेटों ने पुलिस पर धावा बोल दिया। भीड़ ने पकड़ा। रामफल पत्नी की हत्या के बाद मौके पर खड़ा रहा। उसने तनिक भी भागने का प्रयास नहीं किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रामफल ने सोती हुई उर्मिला के सिर व चेहरे पर तीन वार किए थे। पहले वार में उर्मिला की चीख सुनकर मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे और यहां मौजूद रामफल को पकड़ लिया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।

मां की हत्या से बेसुध हुए बेटे हत्या से बेटे विवेक और धनदेव सुधबुध खो बैठे। विवेक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखे मां के शव से लिपटकर रोने लगा। मौके पर तमाम ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। यहां मौजूद थाने के कार्यवाहक थानाध्यक्ष संदीप पंवार व पुलिस कर्मियों ने शव पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लेना चाहा तो विवेक ने हंगामा कर दिया। उसने शव पोस्टमार्टम को न भेजने की बात कही। पुलिस ने मर्डर के मामले में हर हाल में शव का पोस्टमार्टम कराने का तर्क दिया तो वह पुलिस से उलझ गया। पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की। इस दौरान एक सिपाही की वर्दी फट गई। हंगामे व नोकझोंक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।