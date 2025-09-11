9 बच्चे, तीन शादीशुदा...नाती-पोते खिलाने के उम्र में प्रेमी संग भागी महिला, जमीन के कागजात भी ले गई

बदायूं में नाती-पोते खिलाने के उम्र में 9 बच्चों की मां अपने प्रेमी संग फरार हो गई। वह अपनी 10 साल की बच्ची और जमीन के कागजात भी साथ ले गई। उधर, पुलिस ने महिला को बरामद कर कोर्ट में पेश किया तो उसने साफ कह दिया कि वह प्रेमी के साथ रहना चाहती है।

यूपी के बदायूं से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां नाती-पोते खिलाने के उम्र में 9 बच्चों की मां शादी 28 साल बाद अपने प्रेमी संग फरार हो गई। वह अपनी 10 साल की बच्ची और जमीन के कागजात भी साथ ले गई। उधर, पुलिस ने महिला को बरामद कर मेडिकल परीक्षण कराने के बाद कोर्ट में बयान दर्ज कराया। जहां महिला ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह प्रेमी के साथ जाना चाहती है। इसके चलते न्यायालय के आदेश पर महिला को प्रेमी के साथ भेज दिया गया है।

ये मामला उसहैत थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि वह दिल्ली में मेहनत-मजदूरी करता था और अक्सर घर आता-जाता रहता था। पत्नी बच्चों के साथ गांव में रहती थी और खेतीबाड़ी का काम संभालती थी। पति ने बताया कि उनके 9 बच्चे हैं, जिनमें तीन बच्चों की शादी पहले ही हो चुकी है। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी थाना क्षेत्र के नौगवां नसीरनगर में एक व्यक्ति के यहां आती-जाती थी, जहां वह कासगंज जिले के पप्पू के संपर्क में आ गई। इसके बाद वह करीब एक महीने पहले उसके साथ चली गई थी। तब उसके पति ने गुमशुदगी दर्ज कराई, तो पुलिस ने महिला को बरामद कर पति के हवाले कर दिया। इसके बाद वह चार दिन दोबारा प्रेमी पप्पू के साथ अपनी एक बेटी को लेकर फरार हो गई।

हालांकि पुलिस ने उसे बरामद किया और मेडिकल परीक्षण कराने के बाद बुधवार को कोर्ट में बयान कराए। जहां उसने प्रेमी के साथ जाने की इच्छा जाहिर की तो उसे प्रेमी के साथ भेज दिया गया। पति ने यह भी बताया कि उसने मेहनत-मजदूरी करके चार बीघा जमीन खरीदी थी और पत्नी के नाम कर दी थी। आरोप है कि महिला ने घर छोड़ते समय लगभग तीन लाख रुपये के जेवरात, 50 हजार रुपये नगद और पति द्वारा उसके नाम की गई जमीन के कागजात अपने साथ ले लिए थे।