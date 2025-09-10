mother murdered in front of children husband strangled wife with a scarf बच्चों के सामने मां का कत्ल, पति ने दुपट्टे से घोंट डाला पत्नी का गला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmother murdered in front of children husband strangled wife with a scarf

बच्चों के सामने मां का कत्ल, पति ने दुपट्टे से घोंट डाला पत्नी का गला

30 वर्षीय सलमा बानो से वर्ष 2015 में अनवर की शादी हुई थी। अनवर एक महीने पहले ही सऊदी से घर आया था। सोमवार को देर रात किसी बात पर अनवर की पत्नी सलमा बानो से कहासुनी हो गई। अनवर ने मासूम बच्चों के सामने ही सलमा का दुपट्टे से गला घोंट दिया। डर के मारे तीन में से दो बच्चे छिप गए।

Ajay Singh संवाददाता, प्रयागराजWed, 10 Sep 2025 12:03 PM
share Share
Follow Us on
बच्चों के सामने मां का कत्ल, पति ने दुपट्टे से घोंट डाला पत्नी का गला

Husband Killed Wife: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के उतरांव थाना क्षेत्र के दमगड़ा गांव में सोमवार को देर रात तीन मासूम बच्चों के सामने ही युवक ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद हत्यारोपी फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। बच्चों के बयान पर पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है।

दमगड़ा गांव निवासी मुश्ताक मंसूरी के चार बेटों में तीसरे नंबर का बेटा 35 वर्षीय अनवर उर्फ गोली सऊदी अरब में काम करता है। प्रतापगढ़ के बादशाह सिलोदी थाना रानीगंज निवासी वाजिद अली की बेटी 30 वर्षीय सलमा बानो से वर्ष 2015 में अनवर की शादी हुई थी। अनवर एक महीने पहले ही सऊदी से घर आया था। सोमवार को देर रात किसी बात पर अनवर की पत्नी सलमा बानो से कहासुनी हो गई। अनवर ने तीन मासूम बच्चों के सामने ही सलमा का दुपट्टे से गला घोंट दिया।

ये भी पढ़ें:रिटायर्ड एई की हत्या, काम पर गई पत्नी के नहीं लौटने से नाराज गार्ड ने की वारदात

पिता की हैवानियत देख डर के मारे छह वर्षीय फातिमा और पांच वर्षीय फिजा उर्फ उनैजा छुप गए, जबकि पांच माहका दुधमुंहा बेटा अब्दुल बिस्तर पर पड़ा था। परिजनों को मंगलवार सुबह जानकारी हुई तो उनके होश उड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर अचानक ये क्या हो गया? सलमा बानो के मायके के लोग भी भी रोते-बिलखते पहुंच गए। घटनास्थल पर एसीपी हंडिया सुनील कुमार सिंह और उतरांव थाना प्रभारी पंकज कुमार त्रिपाठी ने पहुंचकर छानबीन की।

ये भी पढ़ें:मेरी मौत के बाद पत्नी को मिले नौकरी, 5 पर आरोप लगा फंदे से झूला नगर पालिका बाबू

क्या बोली पुलिस

हंडिया के एसीपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि दमगड़ा गांव में बच्चों के सामने ही अनवर ने अपनी पत्नी सलमा की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। बच्चों ने अपने बयान में सारी बात बताई है। अभी परिजनों की ओर से तहरीर नहीं मिली है। फरार हत्यारोपी की तलाश की जा रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के सभी पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

UP Top News Up News Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |