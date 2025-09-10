बच्चों के सामने मां का कत्ल, पति ने दुपट्टे से घोंट डाला पत्नी का गला

30 वर्षीय सलमा बानो से वर्ष 2015 में अनवर की शादी हुई थी। अनवर एक महीने पहले ही सऊदी से घर आया था। सोमवार को देर रात किसी बात पर अनवर की पत्नी सलमा बानो से कहासुनी हो गई। अनवर ने मासूम बच्चों के सामने ही सलमा का दुपट्टे से गला घोंट दिया। डर के मारे तीन में से दो बच्चे छिप गए।

Husband Killed Wife: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के उतरांव थाना क्षेत्र के दमगड़ा गांव में सोमवार को देर रात तीन मासूम बच्चों के सामने ही युवक ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद हत्यारोपी फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। बच्चों के बयान पर पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है।

दमगड़ा गांव निवासी मुश्ताक मंसूरी के चार बेटों में तीसरे नंबर का बेटा 35 वर्षीय अनवर उर्फ गोली सऊदी अरब में काम करता है। प्रतापगढ़ के बादशाह सिलोदी थाना रानीगंज निवासी वाजिद अली की बेटी 30 वर्षीय सलमा बानो से वर्ष 2015 में अनवर की शादी हुई थी। अनवर एक महीने पहले ही सऊदी से घर आया था। सोमवार को देर रात किसी बात पर अनवर की पत्नी सलमा बानो से कहासुनी हो गई। अनवर ने तीन मासूम बच्चों के सामने ही सलमा का दुपट्टे से गला घोंट दिया।

पिता की हैवानियत देख डर के मारे छह वर्षीय फातिमा और पांच वर्षीय फिजा उर्फ उनैजा छुप गए, जबकि पांच माहका दुधमुंहा बेटा अब्दुल बिस्तर पर पड़ा था। परिजनों को मंगलवार सुबह जानकारी हुई तो उनके होश उड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर अचानक ये क्या हो गया? सलमा बानो के मायके के लोग भी भी रोते-बिलखते पहुंच गए। घटनास्थल पर एसीपी हंडिया सुनील कुमार सिंह और उतरांव थाना प्रभारी पंकज कुमार त्रिपाठी ने पहुंचकर छानबीन की।