पड़ोसी की शिकायत लेकर पहुंची लेफ्टिनेंट की मां की तबीयत बिगड़ी, कलेक्ट्रेट में हुई बेहोश, CPR से बची जान
कार्रवाई न होने पर पड़ोसी की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची लेफ्टिनेंट की मां की तबीयत बिगड़ गई। वह बेहोश होकर अचानक से वहीं पर गिर गई। यह देखकर दौड़ी पुलिस और पुरष ने सीपीआर दी। तब जाकर जान बची।
बागपत, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के बागपत में पड़ोसी के खिलाफ की गई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने से परेशान लेफ्टिनेंट की मां शनिवार दोपहर बागपत कलेक्ट्रेट पहुंचीं और अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने के दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ीं। यह देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां मौजूद एक महिला और पुरुष ने उन्हें तत्काल सीपीआर दिया। इसके बाद एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत अब ठीक है।
बड़ौत निवासी रीना पत्नी विनोद ने बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति अपने पालतू कुत्तों को खुला गली में छोड़ देता है। इससे बच्चों और आसपास रहने वाले परिवारों में दहशत है। आरोप है कि पड़ोसी आवारा पशुओं को भी अपने घर के बाहर लाकर चारा खिलाता है। इससे गली में गंदगी फैलती है और लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। रीना का कहना है कि पड़ोसी की इन गतिविधियों के संबंध में वह पहले भी कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ।
महिला और पुरुष ने दी सीपीआर
शनिवार को वह समस्या लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची थीं। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और बेहोश होकर गिर गई। एक महिला और पुरुष ने तत्काल सीपीआर देकर प्राथमिक सहायता दी। इसके बाद एंबुलेंस बुलाकर उन्हें जिला अस्पताल भिजवाया गया। समय पर सहायता मिलने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उपचार किया जा रहा है। उनकी हालत सामान्य बताई गई है। घटना के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद लोगों ने सरकारी कार्यालयों में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। लोगों का कहना था कि कलेक्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए। रीना ने बताया कि उनका बेटा सेना में लेफ्टिनेंट पद पर तैनात है। बावजूद इसके उन्हें समस्या समाधान के लिए लगातार अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।