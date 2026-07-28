प्रेमी से फोन पर बात करते समय शोर मचाता था बेटा, मां ने गला दबाकर मार डाला

मथुरा में एक मां ने अपने तीन साल के बेटे को सिर्फ इसलिए मार दिया, क्योंकि वह फोन पर बात करने के दौरान अड़चन डालता था एक महीने पहले हुई इस घटना में पिता ने सोमवार को मुकदमा दर्ज कराया। जिसके बाद पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया।

UP News: यूपी के मथुरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक मां ने अपने तीन साल के बेटे को सिर्फ इसलिए मार दिया, क्योंकि जब भी प्रेमी से बात करती थी तो वह शोर मचाता था। एक महीने पहले हुई इस घटना में पिता ने सोमवार को मुकदमा दर्ज कराया। जिसके बाद पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया।

ये घटना बलदेव के गांव छौली का है। जहां एक निर्दयी मां ने अपने तीन साल के मासूम बेटे को गला दबाकर इसलिए मार डाला क्योंकि उसके शोर मचाने से मां की प्रेमी से बातचीत में अड़चन पैदा हो रही थी। एक महीने पहले हुई इस घटना में पिता ने सोमवार शाम मुकदमा दर्ज कराया। महिला ने बेटे की हत्या करना कुबूल कर लिया है। मृतक के पिता ने बताया कि 28 जून की शाम करीब पांच बजे उसकी पत्नी ने फोन कर बताया कि करीब तीन साल का बेटा माधव कई बार जगाने के बाद भी नहीं उठ रहा है। वह आनन-फानन में घर पहुंचा और बेटे को इलाज के लिए मथुरा के निजी अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया।

कई दिनों बात पति ने पत्नी को फोन पर किसी युवक से बात करते समय सुन लिया।इसमें वह बेटे की हत्या की बात प्रेमी से कह रही थी। इसके बाद 21 जुलाई को उसने पत्नी से इस बारे में पूछताछ की। पत्नी ने पहले तो ना नुकुर की, लेकिन उससे कड़ाई से पूछताछ पर उसने बताया कि वह अपने मोबाइल से युवक से लगातार बातचीत करती थी। दोनों के बीच काफी समय से प्रेम संबंध थे। उसने माना किया कि जब वह युवक से फोन पर बात करती थी, तब बेटा माधव खेलते हुए शोर करता था। इससे वह नाराज होती थी। घटना वाले दिन भी गुस्से में उसने बच्चे का गला दबा दिया। इससे उसकी मौत हो गई।

प्रेमी की मौत की खबर सुनते ही किशोरी ने फंदा लगा दी जान