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प्रेमी से फोन पर बात करते समय शोर मचाता था बेटा, मां ने गला दबाकर मार डाला

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, मथुरा
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मथुरा  में एक मां ने अपने तीन साल के बेटे को सिर्फ इसलिए मार दिया, क्योंकि वह फोन पर बात करने के दौरान अड़चन डालता था एक महीने पहले हुई इस घटना में पिता ने सोमवार को मुकदमा दर्ज कराया। जिसके बाद पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया।

Mother kills son for making noise while talking to boyfriend on phone
मां ने गला दबाकर बेटे की हत्या कर दी

UP News: यूपी के मथुरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक मां ने अपने तीन साल के बेटे को सिर्फ इसलिए मार दिया, क्योंकि जब भी प्रेमी से बात करती थी तो वह शोर मचाता था। एक महीने पहले हुई इस घटना में पिता ने सोमवार को मुकदमा दर्ज कराया। जिसके बाद पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया।

ये घटना बलदेव के गांव छौली का है। जहां एक निर्दयी मां ने अपने तीन साल के मासूम बेटे को गला दबाकर इसलिए मार डाला क्योंकि उसके शोर मचाने से मां की प्रेमी से बातचीत में अड़चन पैदा हो रही थी। एक महीने पहले हुई इस घटना में पिता ने सोमवार शाम मुकदमा दर्ज कराया। महिला ने बेटे की हत्या करना कुबूल कर लिया है। मृतक के पिता ने बताया कि 28 जून की शाम करीब पांच बजे उसकी पत्नी ने फोन कर बताया कि करीब तीन साल का बेटा माधव कई बार जगाने के बाद भी नहीं उठ रहा है। वह आनन-फानन में घर पहुंचा और बेटे को इलाज के लिए मथुरा के निजी अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया।

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कई दिनों बात पति ने पत्नी को फोन पर किसी युवक से बात करते समय सुन लिया।इसमें वह बेटे की हत्या की बात प्रेमी से कह रही थी। इसके बाद 21 जुलाई को उसने पत्नी से इस बारे में पूछताछ की। पत्नी ने पहले तो ना नुकुर की, लेकिन उससे कड़ाई से पूछताछ पर उसने बताया कि वह अपने मोबाइल से युवक से लगातार बातचीत करती थी। दोनों के बीच काफी समय से प्रेम संबंध थे। उसने माना किया कि जब वह युवक से फोन पर बात करती थी, तब बेटा माधव खेलते हुए शोर करता था। इससे वह नाराज होती थी। घटना वाले दिन भी गुस्से में उसने बच्चे का गला दबा दिया। इससे उसकी मौत हो गई।

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प्रेमी की मौत की खबर सुनते ही किशोरी ने फंदा लगा दी जान

उधर, सूरतगंज के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में प्रेमी द्वारा फंदा लगा कर आत्महत्या किए जाने की जानकारी होते ही किशोरी ने भी अपने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इस घटना से गांव में हड़कंप मचा है। युवक का शव गांव के पास ही खेत में पेड़ पर फंदे से लटका मिला था। सूचना मिले पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को फंदे से उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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