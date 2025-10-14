Hindustan Hindi News
मां ने जन्म देने के तुरंत बाद की नवजात की हत्या, शव को नहर में फेंकने की कोशिश

संक्षेप: सुलतानपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक महिला ने नवजात बेटी को जन्म देने के तुरंत बाद उसकी हत्या कर दी और शव को नहर में फेंकने की कोशिश की। हालांकि स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते महिला को रोक लिया गया और पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

Tue, 14 Oct 2025 10:13 PMPawan Kumar Sharma भाषा, सुलतानपुर
यूपी के सुलतानपुर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक महिला ने बच्ची को जन्म देने के तुरंत बाद उसकी हत्या कर दी। फिर शव को नहर में फेंकने की कोशिश की। हालांकि कुछ लोगों ने उसे देख लिया और उसे रोक दिया। उधर सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया।

जिले में एक महिला को नवजात बेटी की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ये मामला उस समय सामने आया जब महिला ने शव नहर में फेंकने की कोशिश की। अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में पता चलता है कि दो बार तलाकशुदा महिला शहनाज ने कथित अवैध संबंधों के बाद सोमवार रात बच्ची को जन्म दिया और मामले को छिपाने के लिए शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की।

जमोली गांव की रहने वाली आरोपी ने मंगलवार सुबह कथित तौर पर बच्ची की हत्या कर दी और शव को एक थैले में रखकर बाबूगंज नहर पहुंची, जहां कुछ स्थानीय निवासियों को संदेह हुआ। जब वह थैला पानी में फेंकने की कोशिश करने लगी तो लोगों ने उसे रोक लिया और द्वारकागंज पुलिस चौकी को सूचित किया। पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और महिला से थैला बरामद किया। थैला खोलने पर उन्हें नवजात बच्ची मिली, जिसके बाद वे उसे सुल्तानपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां डॉक्टरों ने नवजात को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

वहीं, इस मामले में गोसाईगंज के थाना प्रभारी (एसएचओ) राम आशीष उपाध्याय ने बताया कि स्थानीय निवासियों से जानकारी मिलने के बाद महिला को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। आगे कानूनी कार्यवाही जारी है।