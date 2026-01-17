Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMother jumps into a well holding her 6 month old daughter to her chest
6 महीने की बेटी को सीने से लगाकर कुएं में कूदी मां, ससुराल वालों पर 10 लाख के लिए प्रताड़ित करने का आरोप

6 महीने की बेटी को सीने से लगाकर कुएं में कूदी मां, ससुराल वालों पर 10 लाख के लिए प्रताड़ित करने का आरोप

संक्षेप:

 प्रयागराज में शुक्रवार को एक महिला ने अपनी छह महीने की दुधमुंही बेटी के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मां-बेटी की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद कुएं से दोनों शव बाहर निकलवाए।

Jan 17, 2026 01:01 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, प्रयागराज
share Share
Follow Us on

यूपी के प्रयागराज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां कौंधियारा थाना क्षेत्र के बड़गोहना खुर्द गांव में शुक्रवार को एक महिला ने अपनी छह महीने की दुधमुंही बेटी के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मां-बेटी की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद कुएं से दोनों शव बाहर निकलवाए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने उसके पति और ननदोई को गिरफ्तार कर लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

घूरपुर के देवरिया मनकवार गांव के रहने वाले स्वर्गीय रामचंद्र की 25 वर्षीय बेटी सोनम की पहली शादी 2018 में बड़गोहना खुर्द के रहने वाले ज्ञानचंद्र से हुई थी। तीन साल पूर्व सड़क हादसे में ज्ञानचंद्र की मौत हो गई। इसके बाद 2024 में सोनम की शादी उसके देवर शिवबाबू से करा दिया गया था। पहले पति से सोनम की लगभग तीन वर्षीय एक बेटी सृष्टि है, जबकि छह महीने पूर्व उसने दूसरी बेटी दृष्टि को जन्म दिया था। मायका पक्ष का आरोप है कि पहले पति की मौत के बाद शासन से मिले लगभग दस लाख रुपये के मुआवजे को हड़पने के लिए पति शिवबाबू, ससुराल पक्ष और ननदोई लक्ष्मण पटेल सोनम को लगातार प्रताड़ित और मारपीट करता था।

ये भी पढ़ें:चाय की चुस्की लेते समय जमीन पर गिरा युवक, पल भर में चली गई जान

पति से झगड़े के बाद लापता हो गई थी सोनम

परिजनों के मुताबिक, गुरुवार शाम सोनम मायके से ससुराल लौटी थी, जहां पति से कहासुनी हुई। शुक्रवार सुबह जब काफी देर तक सोनम और उसकी बच्ची घर में नजर नहीं आईं, तो खोजबीन शुरू की गई। इसी दौरान घर से करीब 50 मीटर दूर स्थित कुएं में मां-बेटी के उतराते शव दिखे, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। कौंधियारा पुलिस ने मृतका के भाई रामगणेश की तहरीर पर पति शिवबाबू और ननदोई लक्ष्मण पटेल के खिलाफ मारपीट व आत्महत्या के लिए उकसाने का नामजद मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

इस मामले में एसीपी कौंधियारा अब्दुस सलम खान ने बताया कि महिला ने बेटी के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मृतका के भाई की तहरीर पर पति व बहनोई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Prayagraj Prayagraj Latest News Prayagraj News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |