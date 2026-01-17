6 महीने की बेटी को सीने से लगाकर कुएं में कूदी मां, ससुराल वालों पर 10 लाख के लिए प्रताड़ित करने का आरोप

संक्षेप: प्रयागराज में शुक्रवार को एक महिला ने अपनी छह महीने की दुधमुंही बेटी के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मां-बेटी की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद कुएं से दोनों शव बाहर निकलवाए।

यूपी के प्रयागराज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां कौंधियारा थाना क्षेत्र के बड़गोहना खुर्द गांव में शुक्रवार को एक महिला ने अपनी छह महीने की दुधमुंही बेटी के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मां-बेटी की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद कुएं से दोनों शव बाहर निकलवाए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने उसके पति और ननदोई को गिरफ्तार कर लिया है।

घूरपुर के देवरिया मनकवार गांव के रहने वाले स्वर्गीय रामचंद्र की 25 वर्षीय बेटी सोनम की पहली शादी 2018 में बड़गोहना खुर्द के रहने वाले ज्ञानचंद्र से हुई थी। तीन साल पूर्व सड़क हादसे में ज्ञानचंद्र की मौत हो गई। इसके बाद 2024 में सोनम की शादी उसके देवर शिवबाबू से करा दिया गया था। पहले पति से सोनम की लगभग तीन वर्षीय एक बेटी सृष्टि है, जबकि छह महीने पूर्व उसने दूसरी बेटी दृष्टि को जन्म दिया था। मायका पक्ष का आरोप है कि पहले पति की मौत के बाद शासन से मिले लगभग दस लाख रुपये के मुआवजे को हड़पने के लिए पति शिवबाबू, ससुराल पक्ष और ननदोई लक्ष्मण पटेल सोनम को लगातार प्रताड़ित और मारपीट करता था।

पति से झगड़े के बाद लापता हो गई थी सोनम परिजनों के मुताबिक, गुरुवार शाम सोनम मायके से ससुराल लौटी थी, जहां पति से कहासुनी हुई। शुक्रवार सुबह जब काफी देर तक सोनम और उसकी बच्ची घर में नजर नहीं आईं, तो खोजबीन शुरू की गई। इसी दौरान घर से करीब 50 मीटर दूर स्थित कुएं में मां-बेटी के उतराते शव दिखे, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। कौंधियारा पुलिस ने मृतका के भाई रामगणेश की तहरीर पर पति शिवबाबू और ननदोई लक्ष्मण पटेल के खिलाफ मारपीट व आत्महत्या के लिए उकसाने का नामजद मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।