आधी रात जागी सास तो रंगरेलियां मनाती धरा गई बहू; अब मामा को छोड़ भांजे की हुई मामी

संक्षेप: मामी, भांजे से उम्र में 10 साल बड़ी है लेकिन दोनों के बीच इश्क हो गया। दोनों कमरे में आपत्तिजनक हाल में थे जहां दोनों को रंगे हाथ पकड़े गए। मामला बढ़ा और पुलिस तक जा पहुंचा। वहां मामी, भांजे के साथ जाने पर अड़ गई। बाद में मामी को भांजे के साथ भेजने पर सहमति भी बन गई।

उत्तर प्रदेश के गोंडा में गजब हो गया। यहां आधी रात बहू के कमरे से आवाजे सुन सास जाग गईं। कमरे में किसी गैर मर्द के होने की आहट से सास चौकन्नी हो गईं। उन्होंने बहू के कमरे का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। जबरन दरवाजा खुलवाया गया तो मामी के साथ रंगरेलियां मना रहा भांजा अलमारी के पीछे छिप गया लेकिन पैर दिखने की वजह से अंतत: वह पकड़ा गया।

मामला गोंडा के एक गांव का है। महिला चंडीगढ़ में पेशे से ड्राइवर के साथ 2017 में गोंडा में कोर्ट मैरिज करने के बाद यहां आ गई थी। उसका पति गोंडा में सीएनजी रिफिलिंग की गाड़ी चलाता है और उनके दो बेटे भी हैं। इसी बीच उसका 11 साल छोटे चचेरे भांजे के साथ इश्क हो गया। बताया जाता है कि रविवार की रात उसने अपने भांजे को घर पर बुलाया और उसके साथ रंगरेलियां मनाने लगी। दूसरे दिन भोर में सास को कुछ आहट हुई तो वह कमरे का दरवाजा पीटने लगी। भांजा कमरे में रखी अलमारी के पीछे छिप गया लेकिन उसका पैर अलमारी के नीचे दिख रहा था।