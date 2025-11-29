सास ने दामाद पर बरसाए ताबड़तोड़ थप्पड़, काउंसलिंग के दौरान महिला थाने में मचा हंगामा

संक्षेप: सहारनपुर में घरेलू विवाद की काउंसलिंग उस वक्त मारपीट में बदल गई, जब महिला थाने में दामाद द्वारा धक्का दिए जाने पर सास ने गुस्से में उसके थप्पड़ जड़ दिए। अचानक हुए हंगामे से पुलिस लाइन स्थित महिला थाने में अफरा-तफरी मच गई।

यूपी के सहारनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शुक्रवार शाम पुलिस लाइन स्थित महिला थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया। जब एक सास ने अपने दामाद पर थप्पड़ बरसा दे। दरअस घरेलू विवाद की काउंसलिंग के दौरान दोनों परिवारों के बीच झगड़ा हो गया और देखते ही देखते मामला हाथापाई पर आ गया। वहीं इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले गई।

इस्लाम नगर की रहने वाली सविता की बेटी स्वाति की शादी इसी साल 17 फरवरी को अंबीला के बडौली के रहने वाले मंगत के संग हुई थी। आोप है कि ससुराल पक्ष ने दहेज और घरेलू कलह के चलते स्वाति को परेशान करने लगे। शादी के दो महीने बाद उसे उसे घर से निकाल दिया। मामला जब थाने पहुंचा तो पुलिस ने दोनों पक्षों को काउंसलिंग के लिए शुक्रवार को बुलाया। लेकिन काउंसलिंग से पहले ही दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया।

दामाद ने बातचीत के दौरान ही सास सविता को धक्का दे दिया। इससे नाराज सास ने एक के बाद एक करके कई तमाचे दामाद को जड़ दिए। बातचीत पूरा हंगामे में बदल गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और बीच-बचाव में जुट गई। पुलिस ने सभी को लेकर महिला थाने पहुंची। इस हंगामे को लेकर पुलिस का कहना है कि ये मामला पारिवारिक विवाद से जु़ड़ा है फिलहाल दोनों पक्षों को काउंसलिंग करके घर भेज दिया गया है।

