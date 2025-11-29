Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsMother in law slaps son in law creates ruckus at women police station during counselling
सास ने दामाद पर बरसाए ताबड़तोड़ थप्पड़, काउंसलिंग के दौरान महिला थाने में मचा हंगामा

सास ने दामाद पर बरसाए ताबड़तोड़ थप्पड़, काउंसलिंग के दौरान महिला थाने में मचा हंगामा

संक्षेप:

सहारनपुर में घरेलू विवाद की काउंसलिंग उस वक्त मारपीट में बदल गई, जब महिला थाने में दामाद द्वारा धक्का दिए जाने पर सास ने गुस्से में उसके थप्पड़ जड़ दिए। अचानक हुए हंगामे से पुलिस लाइन स्थित महिला थाने में अफरा-तफरी मच गई।

Sat, 29 Nov 2025 02:40 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सहारनपुर
यूपी के सहारनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शुक्रवार शाम पुलिस लाइन स्थित महिला थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया। जब एक सास ने अपने दामाद पर थप्पड़ बरसा दे। दरअस घरेलू विवाद की काउंसलिंग के दौरान दोनों परिवारों के बीच झगड़ा हो गया और देखते ही देखते मामला हाथापाई पर आ गया। वहीं इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले गई।

इस्लाम नगर की रहने वाली सविता की बेटी स्वाति की शादी इसी साल 17 फरवरी को अंबीला के बडौली के रहने वाले मंगत के संग हुई थी। आोप है कि ससुराल पक्ष ने दहेज और घरेलू कलह के चलते स्वाति को परेशान करने लगे। शादी के दो महीने बाद उसे उसे घर से निकाल दिया। मामला जब थाने पहुंचा तो पुलिस ने दोनों पक्षों को काउंसलिंग के लिए शुक्रवार को बुलाया। लेकिन काउंसलिंग से पहले ही दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया।

दामाद ने बातचीत के दौरान ही सास सविता को धक्का दे दिया। इससे नाराज सास ने एक के बाद एक करके कई तमाचे दामाद को जड़ दिए। बातचीत पूरा हंगामे में बदल गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और बीच-बचाव में जुट गई। पुलिस ने सभी को लेकर महिला थाने पहुंची। इस हंगामे को लेकर पुलिस का कहना है कि ये मामला पारिवारिक विवाद से जु़ड़ा है फिलहाल दोनों पक्षों को काउंसलिंग करके घर भेज दिया गया है।

बरेली में जज की भतीजी की दहेज के लिए हत्या

उधर, बरेली जिले में जज असगर अली की वकील भतीजी की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। इस मामले में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी पति और मां गिरफ्तार किया है। बाकी अन्य आरोपी फरार हो गये। उनकी तलाश हो रही है। पुराना शहर थाना बरदारी क्षेत्र निवासी डॉक्टर हाशिम की लड़की वकील एलएलएम की तैयारी कर रही थी। इस बीच उसका विवाह 27 फरवरी 2025 में हो गया। अधिवक्ता महजबीन की शादी प्रेमनगर थाना क्षेत्र शाहाबाद निवासी डॉक्टर तलहा से हुई थी।

महजबीन के चाचा, पेशे से वकील और आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष अच्छन अंसारी ने बताया कि शादी में परिवार ने खूब दान-दहेज दिया था। शादी में कार भी दी थी, लेकिन ससुराल वाले लगातार ऑटोमैटिक कार की मांग कर रहे थे। बुधवार देर रात ससुराल वालों ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसके गले पर निशान भी पड़े हुए हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
