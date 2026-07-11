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सास बोली- पहले अपनी मां को मार दे तभी तेरे साथ भेजूंगी बेटी, बेटे ने सच में दे दिया जहर

By Ajay Singh
संवाददाता, आगरा (बसई अरेला)
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आगरा में एक बेटे ने अपनी सास के कहने पर मां को जहर दे दिया। मां की हालत गंभीर है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहर की पुड़िया भी सास ने ही अपने दामाद को उपलब्ध कराई थी। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बताया जा रहा है कि सास ने बेटी को दामाद के साथ भेजने के लिए यह शर्त रखी थी।

सास बोली- पहले अपनी मां को मार दे तभी तेरे साथ भेजूंगी बेटी, बेटे ने सच में दे दिया जहर

Mother and Son: उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान और दुखी कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक सास ने अपने दामाद के साथ बेटी को भेजने के लिए मां को मार डालने की शर्त रख दी। सास ने कहा कि पहले अपनी मां को मार दे तभी अपनी बेटी को तेरे साथ ससुराल भेजूंगी। हैरानी की बात ये है कि सास के ऐसा कहने पर बेटे ने सच में अपनी मां को सब्जी में जहर मिलाकर खिला दिया। जहर की वजह से मां की हालत बिगड़ गई। परिवारवालों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। उधर पिता ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। मां की हालत गंभीर बताई जा रही है।

घटना आगरा थाना पिढ़ौरा क्षेत्र के एक गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार इस गांव के रहने वाले रनवीर ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया कि बृहस्पतिवार को उसके बेटे ने छोले की सब्जी में जहर मिलाकर अपनी मां को खिला दिया। इससे उनकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। उनकी हालत देख घरवाले घबरा गए। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां उसे सब्जी में जहर खिलाने की पुष्टि हुई। रनवीर ने बताया कि जब उन्होंने बेटे से इस बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि फतेहाबाद क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली उसकी सास ने यह जहर की पुड़िया उसे दी थी। उसकी सास ने कहा था कि अपनी मां को मार दो। तभी वह अपनी बेटी को उसके साथ ससुराल भेजेगी।

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सास द्वारा ऐसी शर्त रखे जाने पर बेटे ने विरोध करने की बजाए स्वीकार कर लिया। सास ने उसे जहर की पुड़िया भी मुहैया कराई। सास से जहर की पुड़िया लेकर बेटा अपने घर आया और सब्जी में जहर मिलाकर अपनी मां को खिला दिया। इस घटना के बारे में सुन हर कोई दंग है। लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हो रही है कि अपनी ही कोख से पैदा हुए बेटे को अपनी मां का जरा भी ख्याल नहीं आया। उसने सास के कहने पर अपनी मां को जहर दे दिया। पिता रनवीर ने बताया कि फिलहाल राममूर्ति का जीआर अस्पताल में इलाज जारी है। उन्होंने इस मामले में गहराई से जांच कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उनकी शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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बेटी के जन्म के बाद पत्नी को लेने पहुंचा था युवक

युवक की शादी 30 अप्रैल 2025 को हुई थी। बताया जा रहा है कि प्रेग्नेंट होने पर उसकी पत्नी अपने मायके गई। तब भी पति और पत्नी के परिवारों के बीच झगड़ा हुआ था। दोनों पक्ष एक-दूसरे से लड़ गए थे। मामला थाने तक भी पहुंच गया था। तब युवक की सास ने बेटी को मायके नहीं भेजने का आरोप लगाया था। फिर थाने से ही युवक की पत्नी को मायके भेजा गया था। बीते दिनों पत्नी द्वारा बेटी को जन्म देने के बाद युवक उसे अपने घर लाने के लिए गया तो सास ने भेजने से इनकार कर दिया। आरोप है कि इसके बाद युवक ने पत्नी को ले जाने की जिद की तो सास ने उसके सामने मां को मार डालने की शर्त रख दी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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