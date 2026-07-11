सास बोली- पहले अपनी मां को मार दे तभी तेरे साथ भेजूंगी बेटी, बेटे ने सच में दे दिया जहर

आगरा में एक बेटे ने अपनी सास के कहने पर मां को जहर दे दिया। मां की हालत गंभीर है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहर की पुड़िया भी सास ने ही अपने दामाद को उपलब्ध कराई थी। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बताया जा रहा है कि सास ने बेटी को दामाद के साथ भेजने के लिए यह शर्त रखी थी।

Mother and Son: उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान और दुखी कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक सास ने अपने दामाद के साथ बेटी को भेजने के लिए मां को मार डालने की शर्त रख दी। सास ने कहा कि पहले अपनी मां को मार दे तभी अपनी बेटी को तेरे साथ ससुराल भेजूंगी। हैरानी की बात ये है कि सास के ऐसा कहने पर बेटे ने सच में अपनी मां को सब्जी में जहर मिलाकर खिला दिया। जहर की वजह से मां की हालत बिगड़ गई। परिवारवालों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। उधर पिता ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। मां की हालत गंभीर बताई जा रही है।

घटना आगरा थाना पिढ़ौरा क्षेत्र के एक गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार इस गांव के रहने वाले रनवीर ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया कि बृहस्पतिवार को उसके बेटे ने छोले की सब्जी में जहर मिलाकर अपनी मां को खिला दिया। इससे उनकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। उनकी हालत देख घरवाले घबरा गए। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां उसे सब्जी में जहर खिलाने की पुष्टि हुई। रनवीर ने बताया कि जब उन्होंने बेटे से इस बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि फतेहाबाद क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली उसकी सास ने यह जहर की पुड़िया उसे दी थी। उसकी सास ने कहा था कि अपनी मां को मार दो। तभी वह अपनी बेटी को उसके साथ ससुराल भेजेगी।

सास द्वारा ऐसी शर्त रखे जाने पर बेटे ने विरोध करने की बजाए स्वीकार कर लिया। सास ने उसे जहर की पुड़िया भी मुहैया कराई। सास से जहर की पुड़िया लेकर बेटा अपने घर आया और सब्जी में जहर मिलाकर अपनी मां को खिला दिया। इस घटना के बारे में सुन हर कोई दंग है। लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हो रही है कि अपनी ही कोख से पैदा हुए बेटे को अपनी मां का जरा भी ख्याल नहीं आया। उसने सास के कहने पर अपनी मां को जहर दे दिया। पिता रनवीर ने बताया कि फिलहाल राममूर्ति का जीआर अस्पताल में इलाज जारी है। उन्होंने इस मामले में गहराई से जांच कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उनकी शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।