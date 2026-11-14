सास की मौत के बाद दामाद की घिनौनी करतूत, 4 सालियों का यौन शोषण; मकान बेच हड़प ली रकम
रिश्तों को शर्मसार करते हुए इस शख्स ने एक के बाद एक अपनी 4 सालियों का यौन शोषण किया। यही नहीं उनका पैतृक मकान बेचकर रकम हड़प ली। इस घिनौने कांड में सबसे हैरान कर देने वाली भूमिका इस शख्स की पत्नी की रही। पीड़ित सालियों का कहना है कि उन्होंने जीजा की हरकतों की शिकायत कई बार अपनी बहन से की थी।
मथुरा, हिन्दुस्तान संवाद। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक महिला की मौत के बाद उसके दामाद की घिनौनी करतूत सामने आई है। इस शख्स ने रिश्तों को शर्मसार करते हुए सास की मौत के बाद उनका मकान बेच कर रकम हड़प ली। आरोप है कि शातिर ने चार सालियों को अपने घर में रख कर नाबालिग समेत चारों को डरा धमका कर यौन शोषण किया। विरोध करने पर जान से मारने की की धमकी दीं। आरोप है कि पीड़िता ने अपने जीजा की हरकतों की शिकायत बड़ी बहन से की तो उसने भी अपने पति का साथ दिया। शिकायत मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी दंपती के खिलाफ रेप समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर चालान किया है।
गुरुवार को एक महिला ने कोतवाली में तहरीर दी। तहरीर में उसने बताया कि साल-2024 में उसकी मां निधन हो गया था। इसके बाद नाबालिग समेत वह चार बहनें अकेली हो गयीं। मां के निधन के बाद चारों बहनें मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना कर रही थीं। हालात का फायदा उठाते हुए उनकी सबसे बड़ी बहन के पति ने चारों को अपने यहां चलकर रहने को कहा जिसे बहनों ने स्वीकार कर लिया। बहनोई चारों सालियों को अपने साथ अपने घर पर ले गया। लेकिन छह महीने बाद ही हालात ऐसे बने कि चारों बहने किराए के मकान में रहने लगीं।
आरोप है कि इस दौरान एक बार फिर बहनोई ने चारों बहनों को झांसा दिया। उसने उन्हें भरोसे में लेकर उनका पैतृक मकान बेच दिया और रकम खुद हड़प ली। आरोप है कि बहनोई चारों बहनों पर बुरी नीयत रखता था। उसने सबसे पहले सबसे बड़ी साली को अपना शिकार बनाया। वह अक्सर बड़ी साली के साथ छेड़छाड़ करने लगा। उसने उसका यौन शोषण करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद उसी ने एक लड़के से बड़ी साली की शादी करा दी। इसके बाद उसने अगला खौफनाक कदम उठाया और दूसरे नंबर की साली को अपना निशाना बनाया।
उसने दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर की साली को भी अलग-अलग बातों से बहला कर उनका यौन शोषण किया। अपने साथ हो रही हरकतों का विरोध करने पर वह जान से मारने की धमकी देता था। चारों लड़कियों का कहना है कि इस बारे में जब उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बहन को बताया तो वह भी अपने पति का पक्ष लेने लगी।
क्या बोली पुलिस
चार बहनों के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण की शिकायत सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बारे में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अजय कौशल ने बताया कि पीड़िता और उसकी छोटी बहन की तहरीर पर आरोपी बहनोई के खिलाफ दुष्कर्म, मकान बेचकर रकम हड़पने, धमकी देने आदि मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले की गहनता से जांच की जा रही। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।’
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें