सास की मौत के बाद दामाद की घिनौनी करतूत, 4 सालियों का यौन शोषण; मकान बेच हड़प ली रकम

रिश्तों को शर्मसार करते हुए इस शख्स ने एक के बाद एक अपनी 4 सालियों का यौन शोषण किया। यही नहीं उनका पैतृक मकान बेचकर रकम हड़प ली। इस घिनौने कांड में सबसे हैरान कर देने वाली भूमिका इस शख्स की पत्नी की रही। पीड़ित सालियों का कहना है कि उन्होंने जीजा की हरकतों की शिकायत कई बार अपनी बहन से की थी।

मथुरा, हिन्दुस्तान संवाद। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक महिला की मौत के बाद उसके दामाद की घिनौनी करतूत सामने आई है। इस शख्स ने रिश्तों को शर्मसार करते हुए सास की मौत के बाद उनका मकान बेच कर रकम हड़प ली। आरोप है कि शातिर ने चार सालियों को अपने घर में रख कर नाबालिग समेत चारों को डरा धमका कर यौन शोषण किया। विरोध करने पर जान से मारने की की धमकी दीं। आरोप है कि पीड़िता ने अपने जीजा की हरकतों की शिकायत बड़ी बहन से की तो उसने भी अपने पति का साथ दिया। शिकायत मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी दंपती के खिलाफ रेप समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर चालान किया है।

गुरुवार को एक महिला ने कोतवाली में तहरीर दी। तहरीर में उसने बताया कि साल-2024 में उसकी मां निधन हो गया था। इसके बाद नाबालिग समेत वह चार बहनें अकेली हो गयीं। मां के निधन के बाद चारों बहनें मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना कर रही थीं। हालात का फायदा उठाते हुए उनकी सबसे बड़ी बहन के पति ने चारों को अपने यहां चलकर रहने को कहा जिसे बहनों ने स्वीकार कर लिया। बहनोई चारों सालियों को अपने साथ अपने घर पर ले गया। लेकिन छह महीने बाद ही हालात ऐसे बने कि चारों बहने किराए के मकान में रहने लगीं।

आरोप है कि इस दौरान एक बार फिर बहनोई ने चारों बहनों को झांसा दिया। उसने उन्हें भरोसे में लेकर उनका पैतृक मकान बेच दिया और रकम खुद हड़प ली। आरोप है कि बहनोई चारों बहनों पर बुरी नीयत रखता था। उसने सबसे पहले सबसे बड़ी साली को अपना शिकार बनाया। वह अक्सर बड़ी साली के साथ छेड़छाड़ करने लगा। उसने उसका यौन शोषण करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद उसी ने एक लड़के से बड़ी साली की शादी करा दी। इसके बाद उसने अगला खौफनाक कदम उठाया और दूसरे नंबर की साली को अपना निशाना बनाया।

उसने दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर की साली को भी अलग-अलग बातों से बहला कर उनका यौन शोषण किया। अपने साथ हो रही हरकतों का विरोध करने पर वह जान से मारने की धमकी देता था। चारों लड़कियों का कहना है कि इस बारे में जब उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बहन को बताया तो वह भी अपने पति का पक्ष लेने लगी।