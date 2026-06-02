7 महीने तक बेटे की कैद में रही मां, घर से बाहर जाते समय लगा देता था ताला

यूपी के अमरोहा में बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां को पिछले सात महीनों से घर में कैद कर रखा था। शिकायत पर पहुंची टीम ने जनगणना कर्मी बताकर घर में प्रवेश किया तो वृद्धा एक कोने में सहमी बैठी थी।

यूपी के अमरोहा में नगर के मोहल्ला निवासी बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां को पिछले सात महीनों से घर में कैद कर रखा था। बेटी की शिकायत पर सखी वन स्टॉप सेंटर और पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो काफी खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। अपने को जनगणना कर्मी बताकर टीम ने घर में प्रवेश किया तो वृद्धा एक कोने में सहमी बैठी थी। जरूरी कागजी कार्रवाई के बाद वृद्धा को बेटी के सुपुर्द किया गया है। काफी पूछताछ के बाद भी पुलिस और वन स्टॉप सेंटर टीम यह पता नहीं लगा सकी हैं कि बेटे ने ऐसा क्यों किया।

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजेश प्रसाद तिवारी ने बताया कि एक महिला ने सोमवार को महिला हेल्पलाइन 181 पर फोन करते हुए कहा कि उसके भाई ने वृद्धा मां को घर में कैद कर रखा है। सात माह से उसने मां को घर से बाहर निकलने या किसी से मिलने नहीं दिया है। सूचना पर सखी वन स्टॉप सेंटर अमरोहा की केंद्र प्रबंधक ममता दुबे, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता करुणा निधि और नर्स प्रभारी अनुराधा भारती पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं। काफी देर खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। टीम ने अपने को जनगणना कर्मी बताकर दरवाजा खुलवाने के बाद भीतर प्रवेश किया तो वृद्धा एक कोने में सहमी बेठी थी। वृद्धा को बाहर निकालकर उसने मालूमात की तो सामने आया कि सात माह पूर्व पति की मौत के बाद से बेटे ने घर से नहीं निकलने दिया था। बेटा कहीं जाता था तो बाहर से घर के दरवाजे पर ताला लगा देता था। बेटी व अन्य भाइयों को भी मां से नहीं मिलने देता था। फोन न होने के कारण वृद्धा किसी को मामले की जानकारी नहीं दे सकी। महिला के पति सरकारी सेवा में कार्यरत थे और महिला को पेंशन मिल रही थी।

बेटे के मनोरोग से ग्रसित होने की आशंका हसनपुर। बेटे ने सात माह तक बेटे को कैद में क्यों रखा, सखी वन स्टॉप सेंटर की टीम व पुलिस काफी जांच-पड़ताल के बाद भी यह नहीं समझ पा रही है। बेटा दोपहर बाद कोट-पेंट पहनकर कोतवाली पहुंचा और प्रभारी निरीक्षक को सभी सवालों के जवाब दिए। लेकिन, काफी कोशिश के बाद भी पुलिस व मनोवैज्ञानिक यह नहीं पता लगा सके कि बेटे ने मां को कैद में क्यों रखा हुआ था। हालांकि, सीएचसी अधीक्षक डॉ.ध्रुवेंद्र कुमार का कहना है कि कई मनोरोग ऐसे होते हैं, जिनका बातचीत या आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता।