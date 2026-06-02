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7 महीने तक बेटे की कैद में रही मां, घर से बाहर जाते समय लगा देता था ताला

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के अमरोहा में बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां को पिछले सात महीनों से घर में कैद कर रखा था। शिकायत पर पहुंची टीम ने जनगणना कर्मी बताकर  घर में प्रवेश किया तो वृद्धा एक कोने में सहमी बैठी थी।

7 महीने तक बेटे की कैद में रही मां, घर से बाहर जाते समय लगा देता था ताला

यूपी के अमरोहा में नगर के मोहल्ला निवासी बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां को पिछले सात महीनों से घर में कैद कर रखा था। बेटी की शिकायत पर सखी वन स्टॉप सेंटर और पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो काफी खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। अपने को जनगणना कर्मी बताकर टीम ने घर में प्रवेश किया तो वृद्धा एक कोने में सहमी बैठी थी। जरूरी कागजी कार्रवाई के बाद वृद्धा को बेटी के सुपुर्द किया गया है। काफी पूछताछ के बाद भी पुलिस और वन स्टॉप सेंटर टीम यह पता नहीं लगा सकी हैं कि बेटे ने ऐसा क्यों किया।

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजेश प्रसाद तिवारी ने बताया कि एक महिला ने सोमवार को महिला हेल्पलाइन 181 पर फोन करते हुए कहा कि उसके भाई ने वृद्धा मां को घर में कैद कर रखा है। सात माह से उसने मां को घर से बाहर निकलने या किसी से मिलने नहीं दिया है। सूचना पर सखी वन स्टॉप सेंटर अमरोहा की केंद्र प्रबंधक ममता दुबे, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता करुणा निधि और नर्स प्रभारी अनुराधा भारती पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं। काफी देर खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। टीम ने अपने को जनगणना कर्मी बताकर दरवाजा खुलवाने के बाद भीतर प्रवेश किया तो वृद्धा एक कोने में सहमी बेठी थी। वृद्धा को बाहर निकालकर उसने मालूमात की तो सामने आया कि सात माह पूर्व पति की मौत के बाद से बेटे ने घर से नहीं निकलने दिया था। बेटा कहीं जाता था तो बाहर से घर के दरवाजे पर ताला लगा देता था। बेटी व अन्य भाइयों को भी मां से नहीं मिलने देता था। फोन न होने के कारण वृद्धा किसी को मामले की जानकारी नहीं दे सकी। महिला के पति सरकारी सेवा में कार्यरत थे और महिला को पेंशन मिल रही थी।

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बेटे के मनोरोग से ग्रसित होने की आशंका

हसनपुर। बेटे ने सात माह तक बेटे को कैद में क्यों रखा, सखी वन स्टॉप सेंटर की टीम व पुलिस काफी जांच-पड़ताल के बाद भी यह नहीं समझ पा रही है। बेटा दोपहर बाद कोट-पेंट पहनकर कोतवाली पहुंचा और प्रभारी निरीक्षक को सभी सवालों के जवाब दिए। लेकिन, काफी कोशिश के बाद भी पुलिस व मनोवैज्ञानिक यह नहीं पता लगा सके कि बेटे ने मां को कैद में क्यों रखा हुआ था। हालांकि, सीएचसी अधीक्षक डॉ.ध्रुवेंद्र कुमार का कहना है कि कई मनोरोग ऐसे होते हैं, जिनका बातचीत या आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता।

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....मैंने तो छोड़ दी थी जीने की उम्मीद

हसनपुर। टीम ने तत्परता दिखाते हुए मां को बेटे के चंगुल से मुक्त कराया। आजाद होते ही मां की आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी और आप लोगों ने मुझे नया जीवन दिया है। प्रशासनिक औपचारिकता पूरी करने के बाद बुजुर्ग मां को उनकी बेटी के सुपुर्द किया गया है। बताया जा रहा है कि वृद्धा पर तीन बेटे व तीन बेटी हैं। बेटियों की शादी हो चुकी हैं जबकि, दो बेटे अलग रहते हैं। वृद्धा बेटे के संग रहती थी।

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Deep Pandey

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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