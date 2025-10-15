एक साल की बेटी को मां ने फांसी पर लटकाकर मार डाला, पति से विवाद के बाद उठाया कदम

संक्षेप: यूपी के महोबा में मां ने ही अपनी एक साल की बेटी को फांसी पर लटकाकर मार डाला। पति से विवाद के बाद विवाहिता ने खौफनाक कदम उठाया। पति से विवाद के कारण ही महिला मायके में रह रही थी। उसने भी फांसी लगाकर खुदकुशी की कोशिश की लेकिन परिजनों के आने से जान बच गई है।

उत्तर प्रदेश में महोबा के सदर कोतवाली क्षेत्र में अपने एक साल की बेटी को मां ने ही फांसी पर लटकाकर मार डाला। पति से विवाद के बाद महिला ने खौफनाक कदम उठाया। परिजनों के अनुसार पति से झगड़े के बाद विवाहिता मायके में रह रही थी। बच्ची को मारने से पहले भी उसका फोन पर पति से विवाद हुआ था। बच्ची को मारने के बाद उसने खुद भी फांसी लगाने की कोशिश की। परिजनों के आ जाने के कारण वह बच गई। झगड़े के कारण ही वह अवसाद में भी थी।

पुलिस उपाधीक्षक एके सिंह ने बताया कि मुख्यालय के सुभाष नगर की निवासी महिला खुशबू (33) का विवाह चरखारी के खंदिया मुहाल निवासी अरवन्दि के साथ वर्ष 2022 में हुआ था। एक साल पहले उन्हें बेटी ऋषिका हुई थी। परिजनो के अनुसार अरविंद बेरोजगार ओर शराब का लती था। इसके चलते पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। खुशबू की मां उमारानी ने आरोप लगाया कि अरविंद के प्रताड़ित करने की वजह से बेटी ऋषिका के साथ ससुराल से आकर मायके में उसके पास रहने लगी थी। पति की प्रताड़ना से खुशबू का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उसका इलाज भी कराया जा रहा है।