दुधमुंहे को चूल्हे की आग में जिंदा जलाकर मां ने लगाई फांसी, यूपी में खौफनाक घटना से सनसनी
संक्षेप: यूपी के सोनभद्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दुधमुंहे को चूल्हे की आग में जिंदा जलाकर मारने के बाद मां ने फांसी लगाकर जान दे दी है। बभनी थाना क्षेत्र के जोबेदह गांव में घटना हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महिला इन दिनों अपने मायके में रह रही थी।
यूपी के सोनभद्र में दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक मां ने अपने दस माह के बेटे को चूल्हे में जल रही आग में जिंदा ही जलाकर मार डाला। इसके बाद खुद भी फांसी के फंदे पर लटकर जान दे दी है। घटना बभनी थाना क्षेत्र के आसनडीह ग्राम पंचायत के जोबेदह गांव में हुई। मायके में आई मां ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी भिजवा दिया है।
छत्तीसगढ़ के थाना बसंतपुर के ढेंगरपानी गांव निवाासी 28 वर्षीय राजपति पत्नी पतिराज बुधवार की सुबह अपने मायके जोबेदह गांव में आई थी। रात में खाना खाने के बाद सभी लोग सोने चले गए। राजपति अपने 10 माह के बेटे को लेकर एक कमरे में सोने चली गई। बड़ा बेटा अपने मामा के साथ सोने चला गया। जब सब लोग सो गए तो राजपित ने अपने दस माह के बेटे को जलते चूल्हे में डालकर जिंदा ही जला दिया। इसके बाद घर के अंदर बड़रे में साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली।
सुबह जब लोग सोकर उठे तो घर का नजारा देखकर दंग रह गए। महिला का शव फंदे से लटक रहा था जबकि चूल्हे में बच्चे का अवशेष पड़ा था। परिजनों ने चिखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। घटना की सूचना लोगों ने बभनी पुलिस को दी। सब इंस्पेक्टर मख्खन लाल मयफोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया।
प्रभारी निरीक्षक कमलेश पाल ने बताया कि मामले की जांच हर पहलु पर की जा रही है। महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया इसकी जांच की जा रही है। परिजनों व ग्रामीणों से घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।
