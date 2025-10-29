18 लाख का बीमा हड़पने के लिए मां ने बेटे को मरवा डाला, प्रेमी से कराई सनसनीखेज वारदात

संक्षेप: यूपी के कानपुर में 18 लाख का बीमा हड़पने के लिए मां ने अपने ही बेटे को मरवा डाला है। मां ने अपने प्रेमी से सनसनीखेज वारदात कराई है। हत्या को हादसा का रूप देने के लिए शव को हाईवे पर भी फेंकवा दिया। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार किया तो युवक के मां की खौफनाक करतूत सामने आ गई।

यूपी के कानपुर में एक ऐसी वारदात हुई है जिसे सुनने पर पहली बार तो विश्वास ही नहीं होगा। यहां एक मां ने 18 लाख रुपये की बीमा पॉलिसी की खातिर अपने ही बेटे की हत्या करवा दी। दो दिन पहले हत्या को हादसे का रूप देने के लिए उसने अपने प्रेमी की मदद से शव को हाईवे पर फिंकवाया था। मंगलवार रात पुलिस ने मुठभेड़ में प्रेमी और उसके भाई को धर दबोचा तो उन्होंने जो कहानी बताई उसे सुन पुलिस भी दंग रह गई।

बरौर क्षेत्र के अंगदपुर बरौर निवासी 23 वर्षीय प्रदीप शर्मा को ऋषि कटियार उर्फ रीशू और उसका भाई मयंक उर्फ मनीष 27 अक्टूबर को अपने साथ कार से मुंगीसापुर लेकर गए थे। रास्ते में उसकी हत्या करने के बाद शव को औरैया-कानपुर हाईवे पर फेंक दिया। इस मामले में प्रदीप के दादा जगदीश नारायण की तहरीर पर पुलिस ने ऋषि और मयंक के खिलाफ अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज किया।

मंगलवार रात दुर्वाषा आश्रम निगोही के पास पुलिस ने मुठभेड़ में दोनों आरोपितों को धर दबोचा। फायरिंग में ऋषि के पैर में गोली लगी है। एएसपी राजेश पांडेय ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि प्रदीप के पिता की मौत के बाद उसकी मां के संबंध मनीष से हो गए। प्रदीप के नाम 18 लाख रुपये की तीन बीमा पॉलिसी थी।