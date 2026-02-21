मां ने प्रेमी से कराया बड़ी बेटी का रेप, छोटी से भी अश्लीलता, यूपी में शर्मसार हुआ रिश्ता

मुरादाबाद में मां-बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला पर आरोप है कि उसने अपनी बड़ी बेटी का अपने प्रेमी से रेप करवाया। छोटी बेटी से भी उसके प्रेमी ने अश्लीलता की।

कहते हैं एक मां अपने बच्चों के लिए सबकुछ कुर्बान कर देती है। बात जब बेटियों की इज्जत की हो तो वह हर परस्थिति और मुसीबत से लड़ने से भी पीछे नहीं हटती। लेकिन यूपी के मुरादाबाद में इससे उलट मामला सामने आया है। जिस महिला ने बेटियों को पाल पोसकर बड़ा किया, उसी ने मां-बेटी के रिश्ते को शर्मसार करके रख दिया।

मामला पाकबड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। आरोप है कि मां ने अपनी 13 वर्षीय बड़ी बेटी को प्रेमी के हवाले कर दिया, जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया, वहीं 10 वर्षीय छोटी बेटी के साथ भी अश्लीलता की गई। पुलिस ने शनिवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्षेत्र निवासी एक वृद्ध ने तहरीर देकर बताया कि उसके बेटे की मौत के बाद उसकी बहू अपनी दो बेटियों के साथ रहती है।

झाड़फूंक का काम करता है प्रेमी महिला का गांव के ही महेंद्र सिंह के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, जो झाड़फूंक का काम करता है। जनवरी माह में आरोपी मां अपनी दोनों बेटियों को झाड़फूंक के बहाने महेंद्र के साथ जंगल ले गई। वहां महेंद्र ने बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और छोटी बेटी का यौन उत्पीड़न किया। किसी को बताने पर दोनों बच्चियों को जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद से सहमी हुई बच्चियों ने हिम्मत जुटाकर अपने दादा को आपबीती सुनाई। इसके बाद दादा उन्हें लेकर थाने पहुंचे। मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। आरोपी महेंद्र सिंह और पीड़ित लड़कियों की मां के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़छाड़ और पाक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया।

दोनों आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल पुलिस टीम ने शनिवार को त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मां और उसके प्रेमी महेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मां ने अपने संबंधों और झाड़फूंक के बहाने बेटियों को ले जाने की बात कबूल कर ली है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पीड़ित बच्चियों का मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है और अब मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके बयान दर्ज कराए जा रहे हैं।