Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मां ने प्रेमी से कराया बड़ी बेटी का रेप, छोटी से भी अश्लीलता, यूपी में शर्मसार हुआ रिश्ता

Feb 21, 2026 09:57 pm ISTDinesh Rathour पाकबड़ा (मुरादाबाद), वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

मुरादाबाद में मां-बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला पर आरोप है कि उसने अपनी बड़ी बेटी का अपने प्रेमी से रेप करवाया। छोटी बेटी से भी उसके प्रेमी ने अश्लीलता की।

मां ने प्रेमी से कराया बड़ी बेटी का रेप, छोटी से भी अश्लीलता, यूपी में शर्मसार हुआ रिश्ता

कहते हैं एक मां अपने बच्चों के लिए सबकुछ कुर्बान कर देती है। बात जब बेटियों की इज्जत की हो तो वह हर परस्थिति और मुसीबत से लड़ने से भी पीछे नहीं हटती। लेकिन यूपी के मुरादाबाद में इससे उलट मामला सामने आया है। जिस महिला ने बेटियों को पाल पोसकर बड़ा किया, उसी ने मां-बेटी के रिश्ते को शर्मसार करके रख दिया।

मामला पाकबड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। आरोप है कि मां ने अपनी 13 वर्षीय बड़ी बेटी को प्रेमी के हवाले कर दिया, जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया, वहीं 10 वर्षीय छोटी बेटी के साथ भी अश्लीलता की गई। पुलिस ने शनिवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्षेत्र निवासी एक वृद्ध ने तहरीर देकर बताया कि उसके बेटे की मौत के बाद उसकी बहू अपनी दो बेटियों के साथ रहती है।

ये भी पढ़ें:शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर होगी FIR, यौन शोषण के मामले में कोर्ट का आदेश

झाड़फूंक का काम करता है प्रेमी

महिला का गांव के ही महेंद्र सिंह के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, जो झाड़फूंक का काम करता है। जनवरी माह में आरोपी मां अपनी दोनों बेटियों को झाड़फूंक के बहाने महेंद्र के साथ जंगल ले गई। वहां महेंद्र ने बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और छोटी बेटी का यौन उत्पीड़न किया। किसी को बताने पर दोनों बच्चियों को जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद से सहमी हुई बच्चियों ने हिम्मत जुटाकर अपने दादा को आपबीती सुनाई। इसके बाद दादा उन्हें लेकर थाने पहुंचे। मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। आरोपी महेंद्र सिंह और पीड़ित लड़कियों की मां के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़छाड़ और पाक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें:बार-बार सेल्फी लेने पर भड़का दूल्हा, स्टेज पर दुल्हन को मारी लात; शादी में बवाल

दोनों आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल

पुलिस टीम ने शनिवार को त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मां और उसके प्रेमी महेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मां ने अपने संबंधों और झाड़फूंक के बहाने बेटियों को ले जाने की बात कबूल कर ली है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पीड़ित बच्चियों का मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है और अब मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके बयान दर्ज कराए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:शादी में नाचने के लिए बुलाई गई डांसर, दुल्हन के भाई के साथ हुई फरार

मिर्जापुर में मंदबुद्धि किशोरी के साथ गैंगरेप

मिर्जापुर के कछवां थाना क्षेत्र के एक गांव में मंदबुद्धि किशोरी से गैंगरेप के बाद वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। 16 वर्षीय किशोरी एक सप्ताह पूर्व घर से घास काटने गई थी। वहां दो युवक पहले से मौजूद थे। दोनों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों युवक वहां से भाग निकले। पीड़िता भी अपने घर चली आई, उसने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। शुक्रवार को आरोपियों ने दुष्कर्म का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जानकारी होते ही परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद सक्रिय पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ रात में ही घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। परिजनों ने तहरीर देकर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने शनिवार को आरोपी कछवां थाना क्षेत्र के बिदापुर गांव निवासी शिवा गौड़ उर्फ कल्लू और करन साहनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Girl Raped Moradabad News Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |