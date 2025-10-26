काली गोलियां खिलाकर मां का दोस्त करता है हैवानियत, मासूम की तबीयत बिगड़ी तो खुल गया राज

संक्षेप: यूपी के झांसी में रिश्तों को कलंकित कर देने का मामला सामने आया है। यहां एक मासूम से मां के दोस्त ने दरिंदगी की। मासूम की जब तबीयत बिगड़ी को घटना के बारे में जानकारी हुई।

झांसी में रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया है। गुरुग्राम में मां के साथ रह रही 8 साल की मासूम से अंकल काली गोलियां खिलाकर लगातार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता रहा। तबीयत बिगड़ने पर पिता झांसी लाया तो राज खुलने पर सभी के पैरों तले जमीन सरक गई। वहीं पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट में नामजद रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झांसी के चिरगांव व हाल नबाबाद थाना क्षेत्र निवासी युवक अपनी दो बेटियों के साथ रहता है। उसकी पत्नी प्राइवेट जॉब करती थी। कुछ समय पहले पत्नी की मुलाकात आकाश परिहार नामक युवक से हुई।

दोनों में दोस्ती हो गई। इसके बाद पत्नी 8 साल की छोटी बेटी के साथ गुरुग्राम के राजीव नगर इलाके में शिफ्ट हो गई। महिला का दोस्त भी उसी के साथ रहने लगा। युवक ने बताया कि गुजरी 21 अक्तूबर को वह घर पर था तभी पत्नी ने फोन कर बताया कि छोटी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। दूसरे दिन वह गुरुग्राम गया। वहां से पत्नी और बेटी को लेकर झांसी आया। यहां उसका इलाज कराया तो आराम नहीं हुआ। इसी बीच बेटी चीखकर रो पड़ी। उसने अपनी दोनों बड़ी बहनों को बताया कि आकाश अंकल उसे आए दिन काले रंग की गोलियां खिला देते हैं। जिससे वह नशे में हो जाती है। उसका सिर चकराने लगता है। इसके बाद वह उसके साथ गलत काम करते हैं। जिससे लगातार उसके पेट में दर्द रहने लगा है।

छोटी बहन से ऐसी बातें सुन बड़ी बहनें भी रो पड़ीं। घटना सामने आने के बाद परिवार के पैरों तले जमीन सरक गई। पीड़ित पिता मासूम बेटी को लेकर नबाबाद थाना पहुंचा। थाना प्रभारी जेपी पाल ने तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी आकाश परिहार के विरुद्ध नामजद पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस की मानें तो आरोपित की भी तलाश की जा रही है।

