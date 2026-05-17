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बेटे के लिए मां ने 8 साल तक कोर्ट में लड़ी लड़ाई, चार हत्यारों को मिली उम्रकैद

Pawan Kumar Sharma बुलंदशहर
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बुलंदशहर में एक मां ने अपने नाबालिग बेटे की हत्या के मामले में कोर्ट में आठ साल तक लंबी लड़ाई लड़ी और हत्यारों को सजा दिलाई। जानकारी के मुताबिक जोगेंद्र की गला दबाकर हत्या करने के बाद आरोपियों ने शव को नीम के पेड़ पर लटका दिया था। पुलिस ने मुकदमा भी कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया था।

बेटे के लिए मां ने 8 साल तक कोर्ट में लड़ी लड़ाई, चार हत्यारों को मिली उम्रकैद

UP News: यूपी के बुलंदशहर में एक मां ने अपने नाबालिग बेटे की हत्या के मामले में करीब आठ साल तक अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार आरोपियों को सजा दिलाई। मामला अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के रूढ़ बांगर गांव का है। जहां 17 साल के जोगेंद्र की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को नीम के पेड़ पर लटका दिया गया था। पुलिस ने भी कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज किया था। अब अदालत ने चारों दोषियों को उम्रकैद और एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवेंद्र सिंह लोधी के मुताबिक, 10 जुलाई 2016 को रूढ़ बांगर गांव में जोगेंद्र पुत्र सत्यदेव का शव नीम के पेड़ से लटका मिला था, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया था। जोगेंद्र के पिता सत्यदेव ने आरोप लगाया था कि कुछ समय पहले जोगेंद्र की बाइक से टक्कर लगने पर प्रवीण का पैर टूट गया था। इसी रंजिश में कुलवीर, लाला उर्फ सतेंद्र, प्रवीण और छोटे ने मिलकर जोगेंद्र की गला दबाकर हत्या कर दी और घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए शव पेड़ से लटका दिया। आरोप था कि आरोपी रात में जोगेंद्र को बहाने से अपने साथ ले गए थे। तीन दिन बाद 13 जुलाई 2016 को सतेंद्र ने परिवार को बताया कि जोगेंद्र का शव नीम के पेड़ पर लटका हुआ है।

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आठ साल तक कानूनी लड़ाई लड़ती रही मां

मुकदमे की सुनवाई के दौरान जोगेंद्र के पिता का निधन हो गया था। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन मां सुनीता ने हिम्मत नहीं हारी। कठिन हालात के बावजूद उन्होंने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए करीब आठ साल तक अदालत में कानूनी लड़ाई जारी रखी। जब कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई तो सुनीता भावुक हो गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा था। भले ही फैसला आने में समय लगा, लेकिन आखिरकार उनके बेटे को न्याय मिल गया।

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कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुआ केस

घटना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम तो कराया, लेकिन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। करीब दो साल बाद, 29 जुलाई 2018 को कोर्ट के आदेश पर अनूपशहर कोतवाली में चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मामला अपर सत्र न्यायालय में चला। सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश राजेश कुमार ने कुलवीर, लाला उर्फ सतेंद्र, प्रवीण और छोटे को दोषी करार दिया। अदालत ने चारों को आजीवन सश्रम कारावास और प्रत्येक पर एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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