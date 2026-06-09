बच्ची को बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ गई मां, लेकिन हर कोशिश नाकाम; जंगल में मिली खून से लथपथ लाश

बहराइच में एक तेंदुए ने घर के बाहर रात में सो रही बच्ची पर हमला कर दिया। मां ने बेटी को बचाने के लिए पूरी कोशिश की लेकिन वह नाकाम रही। तेंदुआ जबड़े में दबोचकर फरार हो गया। थोड़ी देर बाद जंगल में खून से लथपथ लाश मिली।

UP News: यूपी के बहराइच से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक तेंदुए ने घर के बाहर रात में सो रही बच्ची पर हमला कर दिया। मां ने अपनी बेटी को बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ गई। लेकिन तमाम कोशिश नाकाम रही। जंगल में बच्ची का खून से लथपथ शव मिला। उधर, सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

ये घटना सुजौली थाने के कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग में घटी है। यहां सुजौली रेंज के क्रिटिकल टाइगर एरिया से सटे टेपरा बाजार में सौतिया नाला है। सोमवार को एक घर में ओम प्रकाश की 9 वर्षीय बेटी अंशिका अपने परिजनों के साथ देर रात 11 बजे सो रही थी। तभी कही से तेंदुआ आ गया और बच्ची को दबोचकर भागने लगा। मां ने बेटी को जबड़े से खींचने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुई। मां अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। लेकिन तेंदुए बालिका को खींचता हुआ लेकर जंगल की ओर भाग गया।

इस पर परिजनों के शोर पर आसपास के लोग लाठी-डंडे लेकर दौड़े। इस पर तेंदुआ बच्ची को जंगल में छोड़कर भाग निकला। आनन-फानन में उसे इलाज के लिए ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर, सूचना मिलते ही रेंजर रोहित कुमार वन महकमे की टीम के साथ पहुंचे। मौके पर सुजौली थानाध्यक्ष प्रकाश चंद्र शर्मा भी पुलिस बल के साथ पहुंचे।

रेंजर रोहित कुमार ने बताया कि बेटी के शव को अंतिम संस्कार के लिए पांच हजार की तात्कालिक मदद मुहैया कराई गई है। वही अपूर्व कुमार डीएफओ कतर्नियाघाट ने बताया कि तेंदुए के हमले में सुजौली रेंज के टेपरा बाजार में सोमवार रात एक बालिका की मौत हो गई है। तेंदुआ पकड़ने के लिए वन महकमे की टीम पिंजरा लगाने जा रही है। अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराई गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।