Mother fed poison to her 10-year-old son then swallowed sulphas herself both died what was reason
10 साल के बेटे को मां ने खिलाया जहर, फिर खुद भी निगल ली सल्फास, दोनों की मौत, क्या रही वजह?

संक्षेप: शाहजहांपुर जिले में मंगलवार की देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब एक महिला ने अपने दस वर्षीय बेटे को सल्फास का पाउडर खिला दिया और खुद भी खा लिया। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई।

Wed, 22 Oct 2025 02:35 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
यूपी के शाहजहांपुर जिले में मंगलवार की देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब एक महिला ने अपने दस वर्षीय बेटे को सल्फास का पाउडर खिला दिया और खुद भी खा लिया। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे का घर में रह रही भांजी से शाम को खिलौना और मोम को लेकर झगड़ा हुआ था, जिससे नाराज होकर मां ने यह खौफनाक कदम उठा लिया।

घटना मंगलवार देर रात करीब 11 बजे की है। बंडा थाना क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर गंगा निवासी पंकज कुमार अग्निहोत्री की पत्नी आरती देवी (32) ने अपने बेटे प्रतीक (10) को कमरे में बुलाकर सल्फास का पाउडर खिला दिया। बेटे की हालत बिगड़ते देख आरती ने खुद भी जहर खा लिया। तड़पने की आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो दोनों बेसुध पड़े थे। आनन-फानन में उन्हें बंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने दोनों को शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान देर रात दोनों की मौत हो गई।

परिजन शव लेकर रात में ही अपने गांव लौट आए। बुधवार सुबह सूचना पर फील्ड यूनिट, स्थानीय पुलिस, क्षेत्राधिकारी बंडा और एसपी ग्रामीण दीक्षा मौके पर पहुंचीं और जांच की। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। एसपी ने बताया कि मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है और घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।