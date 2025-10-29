वियोग में मरे मासूम बेटे का शव देख जेल में बेसुध हो गई मां, फूट-फूट कर रोया पिता

संक्षेप: राहुल पटेल और उसकी पत्नी वंदना का पट्टीदारों से जमीन को लेकर विवाद हुआ था। इस केस में दंपति के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने पर पहले पति और फिर पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजवा दिया था। दंपति के दो बच्चे अपने ननिहाल में रह रहे थे। एक महीने पहले मासूम अपनी मां से जेल में मिलने गया था।

यूपी के गोरखपुर में जेल में बंद माता-पिता के तीन साल के मासूम बेटे की तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। घरवालों का कहना है कि अपने नाना के घर रह रहा मासूम लगातार मां-मां पुकारकर रोता रहता था। इतनी छोटी सी उम्र में माता-पिता से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई और उसकी तबीयत बिगड़ गई। घरवाले उसे अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम का शव पोस्टमार्टम से पहले जब जेल में बंद माता-पिता को वीडियो कॉल पर दिखाया गया तो दोनों फफक कर रो पड़े। मां बेसुध होकर गिर पड़ी, जबकि पिता की रुलाई थमने का नाम नहीं ले रही थी। मंगलवार को एक दर्दनाक दृश्य ने हर किसी को भावुक कर दिया। हृदयविदारक दृश्य देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मी, परिजन और ग्रामीण भी भावुक हो गए।

पीपीगंज थाना क्षेत्र के पचगांवा निवासी राहुल पटेल और उसकी पत्नी वंदना का पट्टीदारों से जमीन को लेकर विवाद हुआ था। इस मामले में दंपति के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने पर पहले पति और फिर पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजवा दिया था। दंपति के दो बच्चे अपने ननिहाल (ग्राम जंगल डुमरी नंबर दो, थाना गुलरिहा) में रह रहे थे। बच्चों की देखभाल उनके नाना गिरधारी पटेल करते थे जो मजदूरी कर परिवार चलाते थे। बताया गया कि करीब एक महीने पहले मासूम सूरज अपनी मां से जेल में मिलने गया था। उसके बाद से ही वह मां के लिए लगातार रो रहा था।

सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। नाना इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सूरज को मृत घोषित कर दिया। परिजन मासूम का शव लेकर जेल पहुंचे ताकि मां-बाप अंतिम बार उसे देख सकें लेकिन अनुमति नहीं मिली। इससे नाराज ग्रामीणों ने भटहट बांसस्थान फोरलेन पर जाम लगा दिया। पुलिस के समझाने पर जाम हटाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

बेटे का शव देख मां हो गई बेहोश, गांव में शोक गुलरिहा के प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह की मौजूदगी में बीआरडी में पोस्टमार्टम हाउस में जेल से वीडियो कॉल से दंपति को उनके बेटे का शव दिखाया गया। शव देख मां बेहोश होकर गिर पड़ी, जबकि पिता फूट-फूटकर रोने लगे। नाना ने पुलिस की मौजूदगी में गांव में अंतिम संस्कार किया। मासूम की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है। हर आंखें नम थीं।