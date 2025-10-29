Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmother fainted in jail after seeing the body of her innocent son who died of grief the father wept bitterly
वियोग में मरे मासूम बेटे का शव देख जेल में बेसुध हो गई मां, फूट-फूट कर रोया पिता

वियोग में मरे मासूम बेटे का शव देख जेल में बेसुध हो गई मां, फूट-फूट कर रोया पिता

संक्षेप: राहुल पटेल और उसकी पत्नी वंदना का पट्टीदारों से जमीन को लेकर विवाद हुआ था। इस केस में दंपति के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने पर पहले पति और फिर पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजवा दिया था। दंपति के दो बच्चे अपने ननिहाल में रह रहे थे। एक महीने पहले मासूम अपनी मां से जेल में मिलने गया था।

Wed, 29 Oct 2025 07:48 AMAjay Singh हिन्दुस्तान टीम, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के गोरखपुर में जेल में बंद माता-पिता के तीन साल के मासूम बेटे की तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। घरवालों का कहना है कि अपने नाना के घर रह रहा मासूम लगातार मां-मां पुकारकर रोता रहता था। इतनी छोटी सी उम्र में माता-पिता से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई और उसकी तबीयत बिगड़ गई। घरवाले उसे अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम का शव पोस्टमार्टम से पहले जब जेल में बंद माता-पिता को वीडियो कॉल पर दिखाया गया तो दोनों फफक कर रो पड़े। मां बेसुध होकर गिर पड़ी, जबकि पिता की रुलाई थमने का नाम नहीं ले रही थी। मंगलवार को एक दर्दनाक दृश्य ने हर किसी को भावुक कर दिया। हृदयविदारक दृश्य देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मी, परिजन और ग्रामीण भी भावुक हो गए।

पीपीगंज थाना क्षेत्र के पचगांवा निवासी राहुल पटेल और उसकी पत्नी वंदना का पट्टीदारों से जमीन को लेकर विवाद हुआ था। इस मामले में दंपति के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने पर पहले पति और फिर पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजवा दिया था। दंपति के दो बच्चे अपने ननिहाल (ग्राम जंगल डुमरी नंबर दो, थाना गुलरिहा) में रह रहे थे। बच्चों की देखभाल उनके नाना गिरधारी पटेल करते थे जो मजदूरी कर परिवार चलाते थे। बताया गया कि करीब एक महीने पहले मासूम सूरज अपनी मां से जेल में मिलने गया था। उसके बाद से ही वह मां के लिए लगातार रो रहा था।

ये भी पढ़ें:जेल गए माता-पिता के वियोग में मासूम की मौत, शव लेकर पहुंचे नाना; नहीं मिली इजाजत

सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। नाना इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सूरज को मृत घोषित कर दिया। परिजन मासूम का शव लेकर जेल पहुंचे ताकि मां-बाप अंतिम बार उसे देख सकें लेकिन अनुमति नहीं मिली। इससे नाराज ग्रामीणों ने भटहट बांसस्थान फोरलेन पर जाम लगा दिया। पुलिस के समझाने पर जाम हटाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

बेटे का शव देख मां हो गई बेहोश, गांव में शोक

गुलरिहा के प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह की मौजूदगी में बीआरडी में पोस्टमार्टम हाउस में जेल से वीडियो कॉल से दंपति को उनके बेटे का शव दिखाया गया। शव देख मां बेहोश होकर गिर पड़ी, जबकि पिता फूट-फूटकर रोने लगे। नाना ने पुलिस की मौजूदगी में गांव में अंतिम संस्कार किया। मासूम की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है। हर आंखें नम थीं।

ये भी पढ़ें:छठ पूजा से लौट रहे एक ही परिवार के 3 सदस्यों को ट्रक ने रौंदा, तीनों की मौत

5 साल की बेटी को साथ रखने की अनुमति संभव

दंपति के दो बच्चे थे। तीन साल के बेटे सूरज की मौत के बाद बड़ी बेटी पांच साल की शैलजा को मां के साथ रहने की अनुमति मिल सकती है। शैलजा भी ननिहाल में नाना गिरधारी पटेल के साथ रहती है। जेल मैनुअल के अनुसार छह साल की उम्र तक के बच्चे मां के साथ जेल में रह सकते हैं लेकिन उन्हीं बच्चों को रखा जाता है जिनके बाहर कोई अभिभावक नहीं है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |