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मां ने जवान बेटे को पहनाया अपना सलवार-सूट, चुनरी ओढ़ाई और फिर..., लंबे बालों वाले लड़के ने किया कांड

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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लंबे बालों वाले इस लड़के ने अपने साथियों संग मिलकर कांड कर दिया। वह ताबड़तोड़ चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगा। पुलिस ने महिलाओं का वेश धारण कर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का सरगना अरवाज खान है।

मां ने जवान बेटे को पहनाया अपना सलवार-सूट, चुनरी ओढ़ाई और फिर..., लंबे बालों वाले लड़के ने किया कांड

UP News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक मां ने अपने जवान बेटे को सलाह देकर अपना सलवार-सूट पहना दिया और चुनरी ओढ़ा दी। उसने अपने बेटे को ऐसी सीख दी कि आम लोगों के साथ-साथ पुलिसवालों की भी नींद उड़ गई। लंबे बालों वाले इस लड़के ने अपने साथियों संग मिलकर कांड कर दिया। वह शहर में ताबड़तोड़ चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगा। कोतवाली पुलिस ने महिलाओं का भेष धारण कर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का सरगना शाहपुर क्षेत्र के मोहनापुर निवासी अरवाज खान है, जिसे पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। सोमवार को पुलिस ने गिरोह के अन्य दो सदस्यों राजघाट के तुर्कमानपुर निवासी रियासत उर्फ इमरान और तिवारीपुर की जफर कॉलोनी निवासी राशिद खान उर्फ पिद्दी को भी दबोच लिया।

हालांकि एसपी सिटी निमिष पाटील ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि अरवाज खान की मां ने ही उसे महिलाओं का सलवार-सूट पहनकर और चुनरी ओढ़कर चोरी करने का सुझाव दिया। उसका मानना था कि महिला के भेष में रहने पर लोगों को उस पर कम शक होगा और पकड़े जाने की संभावना भी घट जाएगी। मां ने उसे पहनने के लिए अपने कपड़े भी दिए थे। इसके बाद अरवाज ने अपने साथियों के साथ मिलकर इसी तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 22 हजार रुपये नकद, पांच मोबाइल फोन, नौ सफेद धातु के सिक्के और एक चांदी जैसा कछुआ बरामद किया है। इससे पहले शनिवार को गिरफ्तार किए गए अरवाज खान के पास से 27 हजार रुपये नकद बरामद हुए थे।

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आरोपियों ने पूछताछ में अब तक 17 मोबाइल फोन चोरी करने की बात कबूल की है, जिनमें से 12 मोबाइल विभिन्न फेरीवालों को बेच दिए गए। पुलिस गिरोह के अन्य आपराधिक मामलों और चोरी के सामान की खरीद-फरोख्त से जुड़े लोगों की भी जांच कर रही है।

बाल लंबे और सलवार सूट से लड़की लगता था, मां की भूमिका की जांच होगी

अरवाज चोरी के समय अपनी मां का सलवार-सूट और चुनरी पहनता था। उसने अपने बाल भी लंबे कर रखे थे, जिससे वह दूर से महिला जैसा दिखाई देता था। चुनरी से चेहरा ढक लेने के कारण उसकी पहचान करना और भी मुश्किल हो जाता था। पुलिस अब इस मामले में अरवाज की मां की भूमिका की भी जांच कर रही है। उसे भी अभियुक्त बनाने की तैयारी है।

ई-रिक्शा से चोरी वाली जगह तक पहुंचाता था

जांच में सामने आया कि राशिद खान ई-रिक्शा चालक की भूमिका निभाते हुए आरोपियों को चोरी के स्थान तक पहुंचाता था और बाद में चोरी का सामान खपाने में मदद करता था। वहीं अरवाज और रियासत मिलकर वारदात को अंजाम देते थे।

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इन वारदातों को दिया अंजाम

- 11 जून की रात जुबली कामर्शियल कांपलेक्स में दुकान का शटर तोडकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। जिसमे सलवार सूट पहनकर चोरी करते हुए आरोपी दिखे थे। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।

-13 जून की रात में अभियुक्तों ने खुनीपुर में स्थित बिस्कुट और टॉफी की दुकान में चोरी किया था। इसमे भी पीड़ित की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

-13 जून की रात में अभियुक्तों ने खुनीपुर में स्थित दुकान के बगल का प्लाई तोड़कर अंदर घुसकर कैश काउंटर में रखे चांदी के सिक्के व पैसों उड़ा दिए थे। जिसके संबंध में प्रार्थना पत्र के आधार पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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