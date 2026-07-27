Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बेटे को उम्रकैद की सजा मिलते ही मां की सदमे में मौत; मेरठ के सावित्री हत्याकांड में विपिन दोषी है

By sandeep
हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मेरठ
Follow us on Google News
share

मेरठ में जिला पंचायत सदस्य मीतन की मां सावित्री देवी हत्याकांड में कोर्ट द्वारा पांच आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के बाद आरोपी विपिन की कैंसर पीड़ित मां की सदमे में मौत हो गई। सावित्री देवी 2018 में गवाही के चलते हत्या की शिकार हुई थीं। उनका दामाद बबलू भी कुछ दिन बाद मार दिया गया था।

Court Symbolic Image
Court Symbolic Image

मेरठ में जिला पंचायत सदस्य मीतन की मां सावित्री देवी की हत्या में सजा पाने वाले एक आरोपी विपिन की मां की सदमे में मौत हो गई है। वो कैंसर पीड़ित थी और बीमार चल रही थी। शुक्रवार को हत्याकांड में कोर्ट ने जैसे ही पांच आरोपियों को दोषी करार दिया, विपिन की मां की हालत और बिगड़ गई और शनिवार सुबह उनकी मौत हो गई। सरूरपुर के हसनपुर रजापुर गांव निवासी चेतन की 13 जुलाई 2016 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात को गांव निवासी कुख्यात अपराधी सुमित जाट और साथियों ने अंजाम दिया था। चेतन की हत्या में उसकी मां सावित्री देवी चश्मदीद गवाह और वादी थी। तीन फरवरी 2018 को गांव के बाहर खेतों पर सावित्री देवी की गोलियों से भून दिया था और 8 फरवरी को मौत हो गई थी। तुरंत बाद 12 फरवरी 2018 को सावित्री देवी के दामाद बबलू निवासी गांव झिटकरी सरधना की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

सावित्री देवी हत्याकांड में आरोपी

पुलिस ने इस मामले में सुमित जाट को साजिश में आरोपी बनाया था। सुजीत जाट समेत 13 लोगों के खिलाफ 24 मार्च 2018 को विवेचक संतोष सिंह ने चार्जशीट दाखिल की थी। कुल 21 गवाह शामिल किये गये थे। न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट एससी-एसटी कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को थाना हसनपुर रजापुर के रहने वाले अतुल, ब्रह्मा, जगबीर, विपिन एवं कुलदीप को हत्या का दोषी माना। शनिवार को सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

ये भी पढ़ें:हादसा या आत्महत्या? ट्रेन की चपेट में आने से महिला और दो बच्चों की मौत
ये भी पढ़ें:पड़ोसी से बात करती थी बेटी, मां-बाप ने मार डाला, सुसाइड दिखाने के लिए रची कहानी

दोषी करार दिए जाने की खबर सुनते ही आया सदमा

उधर, विपिन की 70 वर्षी मां बाला देवी को भी बेटे को दोषी करार दिए जाने की खबर मिल गई। कुछ लोगों ने ये भी बता दिया कि शनिवार को विपिन समेत सभी पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इसी को लेकर बाला देवी सदमे में आ गई और हालत बिगड़ने लगी। शनिवार सुबह बाला देवी की मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:स्कूल की दूसरी मंजिल से गिरे 8वीं के छात्र की मौत; सुसाइड या कुछ और?

बबलू हत्याकांड में आखिरी चरण में सुनवाई

सावित्री देवी के दामाद की भी इन आरोपियों ने हत्या की थी। इसी मामले में सुनवाई एससी-एसटी कोर्ट में चल रही है। इस प्रकरण में अगली तारीख 29 जुलाई को लगी है। वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता देवकी नंनद शर्मा और हरेंद्र चौधरी केस देख रहे हैं। बताया मुकदमा आखिरी चरण में है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।