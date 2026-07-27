बेटे को उम्रकैद की सजा मिलते ही मां की सदमे में मौत; मेरठ के सावित्री हत्याकांड में विपिन दोषी है

मेरठ में जिला पंचायत सदस्य मीतन की मां सावित्री देवी हत्याकांड में कोर्ट द्वारा पांच आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के बाद आरोपी विपिन की कैंसर पीड़ित मां की सदमे में मौत हो गई। सावित्री देवी 2018 में गवाही के चलते हत्या की शिकार हुई थीं। उनका दामाद बबलू भी कुछ दिन बाद मार दिया गया था।

मेरठ में जिला पंचायत सदस्य मीतन की मां सावित्री देवी की हत्या में सजा पाने वाले एक आरोपी विपिन की मां की सदमे में मौत हो गई है। वो कैंसर पीड़ित थी और बीमार चल रही थी। शुक्रवार को हत्याकांड में कोर्ट ने जैसे ही पांच आरोपियों को दोषी करार दिया, विपिन की मां की हालत और बिगड़ गई और शनिवार सुबह उनकी मौत हो गई। सरूरपुर के हसनपुर रजापुर गांव निवासी चेतन की 13 जुलाई 2016 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात को गांव निवासी कुख्यात अपराधी सुमित जाट और साथियों ने अंजाम दिया था। चेतन की हत्या में उसकी मां सावित्री देवी चश्मदीद गवाह और वादी थी। तीन फरवरी 2018 को गांव के बाहर खेतों पर सावित्री देवी की गोलियों से भून दिया था और 8 फरवरी को मौत हो गई थी। तुरंत बाद 12 फरवरी 2018 को सावित्री देवी के दामाद बबलू निवासी गांव झिटकरी सरधना की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

सावित्री देवी हत्याकांड में आरोपी पुलिस ने इस मामले में सुमित जाट को साजिश में आरोपी बनाया था। सुजीत जाट समेत 13 लोगों के खिलाफ 24 मार्च 2018 को विवेचक संतोष सिंह ने चार्जशीट दाखिल की थी। कुल 21 गवाह शामिल किये गये थे। न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट एससी-एसटी कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को थाना हसनपुर रजापुर के रहने वाले अतुल, ब्रह्मा, जगबीर, विपिन एवं कुलदीप को हत्या का दोषी माना। शनिवार को सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

दोषी करार दिए जाने की खबर सुनते ही आया सदमा उधर, विपिन की 70 वर्षी मां बाला देवी को भी बेटे को दोषी करार दिए जाने की खबर मिल गई। कुछ लोगों ने ये भी बता दिया कि शनिवार को विपिन समेत सभी पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इसी को लेकर बाला देवी सदमे में आ गई और हालत बिगड़ने लगी। शनिवार सुबह बाला देवी की मौत हो गई।