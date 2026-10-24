नवजात बच्चे से मां की बेरहमी; बोरे में बंद करके पेड़ पर टांग गई, हर कोई सन्न

कानपुर देहात के मंगलपुर क्षेत्र में नवजात को बोरे में बंद कर पेड़ पर टांग दिया गया। शनिवार सुबह दूध विक्रेता अमित कुमार ने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसे बचाया और पुलिस को सूचना दी। सीएचसी झींझक में उपचार के बाद चाइल्ड लाइन की टीम नवजात को अपने साथ ले गई।

झींझक (कानपुर देहात), संवादददाता: कानपुर देहात के मंगलपुर क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नवजात शिशु को जन्म के बाद बोरे में बंद कर पेड़ पर टांग दिया गया। शनिवार सुबह वहां से गुजर रहे एक दूध विक्रेता ने बोरे से बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उसे नीचे उतारा। बोरा खोलने पर उसमें नवजात को देखकर वह हैरान रह गया। उसने ग्रामीणों की मदद से पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) झींझक पहुंचाया, जहां उसका उपचार किया गया। बाद में चाइल्ड लाइन की टीम नवजात को अपने साथ ले गई।

मनेपुर गांव निवासी दूध विक्रेता अमित कुमार ने बताया कि वह शनिवार सुबह कंचौसी जा रहे थे। इसी दौरान रानेपुर गांव के पास कंचौसी रोड किनारे एक पेड़ पर बोरा लटका दिखाई दिया। बोरे के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। इस पर अमित ने बोरे को पेड़ से नीचे उतारा और उसे खोलकर देखा। अंदर नवजात शिशु था। यह देखकर वह घबरा गए और आसपास के ग्रामीणों को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई।