नवजात बच्चे से मां की बेरहमी; बोरे में बंद करके पेड़ पर टांग गई, हर कोई सन्न
कानपुर देहात के मंगलपुर क्षेत्र में नवजात को बोरे में बंद कर पेड़ पर टांग दिया गया। शनिवार सुबह दूध विक्रेता अमित कुमार ने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसे बचाया और पुलिस को सूचना दी। सीएचसी झींझक में उपचार के बाद चाइल्ड लाइन की टीम नवजात को अपने साथ ले गई।
झींझक (कानपुर देहात), संवादददाता: कानपुर देहात के मंगलपुर क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नवजात शिशु को जन्म के बाद बोरे में बंद कर पेड़ पर टांग दिया गया। शनिवार सुबह वहां से गुजर रहे एक दूध विक्रेता ने बोरे से बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उसे नीचे उतारा। बोरा खोलने पर उसमें नवजात को देखकर वह हैरान रह गया। उसने ग्रामीणों की मदद से पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) झींझक पहुंचाया, जहां उसका उपचार किया गया। बाद में चाइल्ड लाइन की टीम नवजात को अपने साथ ले गई।
मनेपुर गांव निवासी दूध विक्रेता अमित कुमार ने बताया कि वह शनिवार सुबह कंचौसी जा रहे थे। इसी दौरान रानेपुर गांव के पास कंचौसी रोड किनारे एक पेड़ पर बोरा लटका दिखाई दिया। बोरे के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। इस पर अमित ने बोरे को पेड़ से नीचे उतारा और उसे खोलकर देखा। अंदर नवजात शिशु था। यह देखकर वह घबरा गए और आसपास के ग्रामीणों को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई।
चाइल्ड लाइन की टीम को सौंपा बच्चा
घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात को अमित कुमार के साथ सीएचसी झींझक भेजा। साथ ही चाइल्ड लाइन को घटना की जानकारी दी गई। सीएचसी में मौजूद डॉ. शिरोमणि ने नवजात का उपचार किया। सूचना मिलने पर चाइल्ड लाइन की सुपरवाइजर साक्षी और वन स्टॉप सेंटर की प्रबंधक निधि सचान टीम के साथ सीएचसी झींझक पहुंचीं। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद नवजात को चाइल्ड लाइन की टीम के सुपुर्द कर दिया। पुलिस के मुताबिक, चाइल्ड लाइन की टीम नवजात को अकबरपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में बने वन स्टॉप सेंटर ले गई। फिलहाल बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। नवजात को इस हालत में छोड़ने की घटना से इलाके में चर्चा का माहौल है।