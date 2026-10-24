Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नवजात बच्चे से मां की बेरहमी; बोरे में बंद करके पेड़ पर टांग गई, हर कोई सन्न

By sandeep
कानपुर
Follow us on Google News
share

कानपुर देहात के मंगलपुर क्षेत्र में नवजात को बोरे में बंद कर पेड़ पर टांग दिया गया। शनिवार सुबह दूध विक्रेता अमित कुमार ने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसे बचाया और पुलिस को सूचना दी। सीएचसी झींझक में उपचार के बाद चाइल्ड लाइन की टीम नवजात को अपने साथ ले गई।

Representative photo
सांकेतिक फोटो

झींझक (कानपुर देहात), संवादददाता: कानपुर देहात के मंगलपुर क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नवजात शिशु को जन्म के बाद बोरे में बंद कर पेड़ पर टांग दिया गया। शनिवार सुबह वहां से गुजर रहे एक दूध विक्रेता ने बोरे से बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उसे नीचे उतारा। बोरा खोलने पर उसमें नवजात को देखकर वह हैरान रह गया। उसने ग्रामीणों की मदद से पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) झींझक पहुंचाया, जहां उसका उपचार किया गया। बाद में चाइल्ड लाइन की टीम नवजात को अपने साथ ले गई।

मनेपुर गांव निवासी दूध विक्रेता अमित कुमार ने बताया कि वह शनिवार सुबह कंचौसी जा रहे थे। इसी दौरान रानेपुर गांव के पास कंचौसी रोड किनारे एक पेड़ पर बोरा लटका दिखाई दिया। बोरे के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। इस पर अमित ने बोरे को पेड़ से नीचे उतारा और उसे खोलकर देखा। अंदर नवजात शिशु था। यह देखकर वह घबरा गए और आसपास के ग्रामीणों को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई।

ये भी पढ़ें:बेरहम मां! 14 साल की बेटी की गला दबाकर की हत्या, फिर शव के पास ही सोई
ये भी पढ़ें:पति से कहासुनी के बाद बेरहम मां तीन बच्चों को कुएं में फेंका

चाइल्ड लाइन की टीम को सौंपा बच्चा

घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात को अमित कुमार के साथ सीएचसी झींझक भेजा। साथ ही चाइल्ड लाइन को घटना की जानकारी दी गई। सीएचसी में मौजूद डॉ. शिरोमणि ने नवजात का उपचार किया। सूचना मिलने पर चाइल्ड लाइन की सुपरवाइजर साक्षी और वन स्टॉप सेंटर की प्रबंधक निधि सचान टीम के साथ सीएचसी झींझक पहुंचीं। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद नवजात को चाइल्ड लाइन की टीम के सुपुर्द कर दिया। पुलिस के मुताबिक, चाइल्ड लाइन की टीम नवजात को अकबरपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में बने वन स्टॉप सेंटर ले गई। फिलहाल बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। नवजात को इस हालत में छोड़ने की घटना से इलाके में चर्चा का माहौल है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Kanpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।
Hindi NewsUP Newsनवजात बच्चे से मां की बेरहमी; बोरे में बंद करके पेड़ पर टांग गई, हर कोई सन्न