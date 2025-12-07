पारिवारिक कलह में मां ने 6 साल की बेटी को दिया जहर, फिर खुद भी पीया; दोनों की मौत

संक्षेप: मिर्जापुर में एक महिला ने छह वर्षीय बेटी को जहर देने के बाद खुद भी खा लिया। वाराणसी ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान देर रात दोनों की मौत हो गई। महिला ने बड़ी बेटी को भी जहर खाने का दबाव बनाया, लेकिन वह बाहर भाग गई।

यूपी के मिर्जापुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां विंध्याचल कोतवाली क्षेत्र के तिलई मौआर गांव में शनिवार शाम महिला ने छह वर्षीय बेटी को जहर देने के बाद खुद भी खा लिया। वाराणसी ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान देर रात दोनों की मौत हो गई। महिला ने बड़ी बेटी को भी जहर खाने का दबाव बनाया, लेकिन वह बाहर भाग गई। वहीं, पुलिस घटना का कारण पारिवारिक कलह बता रही है।

तिरई मौलार के रहने वाले बालेंद्र पटेल सूरत में काम करते हैं। उनकी पत्नी 38 वर्षीय रंजना देवी, बेटी 6 वर्षीय आस्था और 12 वर्षीय अतिस्था शनिवार घर पर थीं। देर शाम रंजना ने आस्था को जहर दे दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद उसने भी खा लिया। यहां तक कि रंजना ने बड़ी बेटी अतिस्था पर भी जहर खाने का दबाव बनाया, लेकिन वह बाहर भाग गई और खेत में जाकर बड़े पिता मटर पटेल को सूचना दी। जब लोग घर पहुंचे तो अंदर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। रंजना और आस्था के मुंह से झाग निकल रहा था।

परिजनों ने आनन-फानन में दोनों को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से दोनों को वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। देर रात मां और बेटी की मौत हो गई। सीओ सिटी विवेक जावला ने बताया कि महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। उसने पारिवारिक कलह में ऐसा कदम उठाया है। फिलहाल जांच की जा रही है।