Hindi NewsUP NewsMother consumes poison with 6 year old daughter both die
पारिवारिक कलह में मां ने 6 साल की बेटी को दिया जहर, फिर खुद भी पीया; दोनों की मौत

संक्षेप:

मिर्जापुर में एक महिला ने छह वर्षीय बेटी को जहर देने के बाद खुद भी खा लिया। वाराणसी ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान देर रात दोनों की मौत हो गई। महिला ने बड़ी बेटी को भी जहर खाने का दबाव बनाया, लेकिन वह बाहर भाग गई।

Dec 07, 2025 07:51 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
यूपी के मिर्जापुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां विंध्याचल कोतवाली क्षेत्र के तिलई मौआर गांव में शनिवार शाम महिला ने छह वर्षीय बेटी को जहर देने के बाद खुद भी खा लिया। वाराणसी ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान देर रात दोनों की मौत हो गई। महिला ने बड़ी बेटी को भी जहर खाने का दबाव बनाया, लेकिन वह बाहर भाग गई। वहीं, पुलिस घटना का कारण पारिवारिक कलह बता रही है।

तिरई मौलार के रहने वाले बालेंद्र पटेल सूरत में काम करते हैं। उनकी पत्नी 38 वर्षीय रंजना देवी, बेटी 6 वर्षीय आस्था और 12 वर्षीय अतिस्था शनिवार घर पर थीं। देर शाम रंजना ने आस्था को जहर दे दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद उसने भी खा लिया। यहां तक कि रंजना ने बड़ी बेटी अतिस्था पर भी जहर खाने का दबाव बनाया, लेकिन वह बाहर भाग गई और खेत में जाकर बड़े पिता मटर पटेल को सूचना दी। जब लोग घर पहुंचे तो अंदर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। रंजना और आस्था के मुंह से झाग निकल रहा था।

परिजनों ने आनन-फानन में दोनों को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से दोनों को वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। देर रात मां और बेटी की मौत हो गई। सीओ सिटी विवेक जावला ने बताया कि महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। उसने पारिवारिक कलह में ऐसा कदम उठाया है। फिलहाल जांच की जा रही है।

घर से भागे प्रेमी युगल ने गाजियाबाद में खाया जहर, किशोरी की मौत

उधर, बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के एक गांव से दस दिन पहले घर से भागे एक प्रेमी जोड़े ने शुक्रवार को गाजियाबाद में जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना की जानकारी युवक ने अपने पिता को दी। दोनों का संभल के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। जहां शनिवार को किशोरी की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना पर पहुंची संभल पुलिस ने इस्लामनगर पुलिस को घटना की जानकारी दी और शव पोस्टमार्टम को भेजा। संभल पहुंची इस्लामनगर पुलिस ने युवक के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रेमी युगल की 30 नवंबर को इस्लामनगर थाने में गुमशुदगी दर्ज है। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो पुलिस ने निगरानी में अंतिम संस्कार कराया गया ।

