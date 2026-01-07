मां ने खाया जहर, 7 साल के बेटे ने फोन पर मांगी मदद; चौकी इंचार्ज दरोगा ने अस्पताल पहुंचाकर बचाई जान
राजधानी लखनऊ में एक महिला ने जहर खा लिया। इसके बाद उसके सात साल के बेटे ने फोन कर पुलिस से मदद मांगी। इस पर चौकी इंचार्ज ने मौके पर पहुंचकर अपनी गाड़ी से महिला को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचा ली।
राजधानी लखनऊ में पारा के हंसखेड़ा स्थित चार मंजिला कॉलोनी में बुधवार सुबह महिला ने पति से कहासुनी के बाद नाराज होकर जहर खा लिया। मां को तड़पते देख सात वर्षीय किशोर बेटे ने महिला हेल्पलाइन पर फोन कर मदद मांगी। सूचना पर पहुंचे चौकी इंचार्ज मुन्नालाल ने महिला को इलाज के लिए लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया जहां महिला खतरे से बाहर है।
इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कांशीराम कॉलोनी निवासी दीपा मिश्रा (35) का पति प्रकाश मिश्रा से मनमुटाव चल रहा था। बुधवार की सुबह दीपा का पति से झगड़ा हुआ था जिसके बाद निजी बैंक में ट्रेनिग मैनेजर पति प्रकाश ड्यूटी पर चला गया। पति के जाने के बाद दीपा ने घर में नाबालिग बेटा शिवांग मिश्रा के सामने घर मे रखी चूहे मारने की दवा खा ली। माँ की हालत बिगड़ते देख बेटे ने महिला हेल्पलाइन पर मदद मांगी थी। चौकी इंचार्ज हँसखेड़ा मुन्नालाल ने मौके पर पहुंचकर अपनी निजी गाड़ी से महिला को लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया जहां महिला का इलाज चल रहा है। महिला ने कोई लिखित शिकायत नही की है।
काकोरी में बकरी के सब्जी खाने दबंगों ने महिला के घर में तोड़फोड़
वहीं लखनऊ के काकोरी के डिघिया गांव में मंगलवार दोपहर घर के बगल में बनी क्यारी में लगी सब्जियों को गांव निवासी महिला की बकरी चरने लगी। महिला के विरोध करने पर गैर समुदाय के दबंगो ने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से हमला कर दिया। घर के बाहर लगा मीटर तोड़ दिया और मेन गेट भी तोड़ने लगे। सूचना पर पहुची पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। डिघिया निवासी महिला रिचा पाण्डेय के अनुसार पति बृजेश पांडेय किसी काम से बाहर गए थे। घर पर वह और उनकी बेटी थी। रिचा ने घर के बाहर एक क्यारी बनाई है उसी में वह सब्जी उगाती है।