मां ने तीन बेटियों के संग ट्रेन से कटकर दी जान, बेटा होने की उम्मीद टूटने से डिप्रेशन में थी महिला

बाराबंकी में ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद बेटा होने की उम्मीद खो चुकी महिला ने तीन बेटियों के साथ ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। हादसा नगर कोतवाली क्षेत्र में ग्रीडगंज मोहल्ला के पास शुक्रवार शाम जम्मूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन से हुआ।

बाराबंकी, संवाददाता। यूपी के बाराबंकी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद बेटा होने की उम्मीद खो चुकी महिला ने शुक्रवार की शाम तीन बेटियों के साथ ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। हादसा नगर कोतवाली क्षेत्र में ग्रीडगंज मोहल्ला के पास शुक्रवार शाम करीब सवा छह बजे जम्मूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन से हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक के पास पड़े क्षतविक्षत शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

बहराइच के ग्राम दिकोलिया निवासी रामतेज पाल लखनऊ में वन विभाग में कार्यरत हैं। वह नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्रीडगंज मोहल्ला में मकान बनाकर पत्नी किरन पाल, चार बेटियों के रिया (11), तनिष्का (7), अनुष्का (7) और काव्या (5) के साथ रहते थे। शुक्रवार को इनका ममेरा भाई बिंदेश भी आया था। शाम को वह बड़ी बेटी के साथ कपड़ा लेने गए थे। शाम साढ़े छह बजे घर रामतेज लौटे तो बिंदेश से पत्नी और बेटियों के बारे में पूछा तो बताया कि वह दुकान गई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग एक महिला और तीन बेटियों के ट्रेन से कटने की बात कह रहे थे। वे रेल पटरी के किनारे पहुंचे तो पटरी के पास ही किरन, अनुष्का, तनिष्का और काव्या का शव पड़ा था।

बेटा होने की उम्मीद खत्म होने से डिप्रेशन में थी हादसा शुक्रवार शाम सवा छह बजे जम्बूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस (13152) से हुआ था। परिजनों ने बताया कि अगस्त में किरन के ट्यूटर का ऑपरेशन कराया गया था। इसमें उसका गर्भाशय हटा दिया गया था। इसके बाद वह डिप्रेशन में थी। बताया कि बेटा होने की उम्मीद खत्म होने से वह डिप्रेशन में थी।

परिवार में मचा कोहराम रामतेज पाल बड़ी पुत्री के साथ सर्दी के कपड़े लेने गया था। शाम करीब साढ़े छह बजे वह घर लौटा तो घर पर आए अपने ममेरे भाई बिंदेश से कहा कि रास्ते में लोग चर्चा कर रहे थे कि पास ही एक महिला और तीन बच्चों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। इसके बाद उसने बिंदेश से पत्नी और तीनों बेटियों के विषय में पूछा। बिंदेश ने कहा, भाभी तीनों बेटियों को लेकर दुकान गईं है। इतना सुनते ही रामतेज पाल बदहवास हो गया और रेल पटरी की ओर भागा। वहां का नजारा देख कर वह दहाड़ें मार कर चीख पड़ा। रेल पटरी के बीच में पत्नी का कटा हुआ सिर और धड़ पड़ा था तो पटरी के इस ओर उनके तीनों बेटियों के क्षत विक्षत शव पड़े थे। किसी का हाथ कटा था तो किसी का पैर। वहां का वीभत्स नजारा देख कर सभी लोग सहम उठे।