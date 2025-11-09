7 साल के बेटे को जहर देकर मां ने की खुदकुशी, 8 महीने पहले पति की हुई थी मौत

संक्षेप: बिजनौर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने पारिवारिक विवाद से परेशान होकर पहले अपने सात वर्षीय बेटे को जहरीला पदार्थ खिलाया और फिर खुद भी जहर खाकर जान दे दी। महिला की मौत हो गई है, जबकि बेटा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है।

यूपी के बिजनौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते पहले सात साल के बेटे को जहरीला पदार्थ खिलाया और फिर खुद जहर खाकर जान दे दी। हालांकि, बेटे की गंभीर हालत बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक आठ महीने पहले ही महिला के पति की मौत हुई थी।

ये मामला मंडावर क्षेत्र के मोंहडिया गांव का है। जहां 25 साल की लक्ष्मी ने रविवार सुबह ससुराल में कहासुनी के बाद अपने सात वर्षीय बेटे वासु को जहरीला पदार्थ खिला दिया। उसके बाद खुद भी जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मंडावर थानाध्यक्ष सुमित राठी ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। उपचार के दौरान लक्ष्मी की मौत हो गई है, जबकि वासु की हालत गंभीर बनी हुई। घटना से गांव में शोक व्याप्त हो गया।

इस मामले में एएसपी सिटी डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया महिला ने बेटे संग पारिवारिक विवाद के चलते जहरीला पदार्थ खाया है। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई है। परिजनों की तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। विधिक कार्रवाई की जा रही है।

