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लखनऊ अग्निकांड: दादी की 17वीं में आना था, चार कंधों पर आया; बेटे संयम का शव देख बिलख पड़ी मां

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, कानपुर
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लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वाले संयम विज का शव मंगलवार को कानपुर स्थित घर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। दादी की 17वीं में आने वाले संयम की अंतिम यात्रा निकली। मां सोनिया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। बर्रा स्वर्गाश्रम में बड़े भाई शुभम ने मुखाग्नि दी।

लखनऊ अग्निकांड: दादी की 17वीं में आना था, चार कंधों पर आया; बेटे संयम का शव देख बिलख पड़ी मां

लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वाले संयम विज का शव मंगलवार सुबह कानपुर स्थित घर आया। बेटे के शव को देखकर मां की आंख से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इलाके के लोगों की भी आंखें नम थीं। सभी का यही कहना था कि मंगलवार को उसे दादी के 17वें में शामिल होने के लिए आना था, लेकिन किसी को क्या पता था कि वह खुद ही चार कंधों पर आएगा। अंतिम संस्कार बर्रा स्थित स्वर्गाश्रम में किया गया। संयम के घर के बाहर मंगलवार सुबह इलाके के लोग जमा थे। करीब आठ से साढ़े आठ के बीच शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। मां सोनिया का बेटे का शव देखकर बुरा हाल था। भाई शुभम की भी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अंतिम दर्शन के लिए इलाके के लोग भी जमा थे।

संयम को दादी की 17वीं में आना था

इलाके के लोगों का यही कहना था कि संयम को अपनी दादी के 17वें के लिए आना था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही दिन संयम के जीवन का अंतिम दिन हो जाएगा। बड़ा भाई शुभम गुरुग्राम से शामिल होने आया था, लेकिन उसे भी भाई की अंतिम यात्रा में शामिल होना पड़ा। मां सोनी और ननिहाल पक्ष के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल था। संयम का अंतिम संस्कार बर्रा स्थित स्वर्गाश्रम में हुआ। मुखाग्नि शुभम ने दी। बेटे का शव देखने के लिए जिंदा क्यों रखा : संयम का शव देखकर मां सोनिया जोर से रोते हुए चिल्ला पड़ीं। साथ ही इस घटना के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराकर कोसती रहीं। सोनियां बस एक बात कह रही थीं कि बेटे का शव दिखाने के लिए जिंदा क्यों रखा।

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मां और शुभम ने कई बार मिलाया था फोन

शुभम ने बताया कि उन्हें न्यूज और सोशल मीडिया के माध्यम से लखनऊ में किसी बिल्डिंग में आग लगाने की जानकारी हुई तो उन्होंने भाई को फोन किया लेकिन उसने उठाया नहीं। इसके बाद मां ने भी कुशलता जानने के लिए फोन किया। शुभम ने बताया कि कई बार फोन मिलाने पर भी संपर्क न होने पर उन्होंने संयम के साथ काम करने वाले उसके दोस्त को फोन किया। दोस्त ने बताया कि हादसे में वह भी झुलस गया है और संयम के ऑफिस वाली बिल्डिंग में ही आग लगी है। जल्दी आ जाओ। आपको बता दें लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हुई थी। और कई लोग घायल हुए थे।

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