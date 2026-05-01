बेटी पर नजर डाली तो खौल उठा मां का खून, लिवइन पार्टनर को उसी के तमंचे से उतारा मौत के घाट
बिजनौर जिले के नगीना देहात पुलिस ने तीन दिन पहले हुई अनुज की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। अनुज के ही तमंचे से उसकी प्रेमिका ने कनपटी पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।
Bijnor News: बिजनौर जिले के नगीना देहात पुलिस ने तीन दिन पहले हुई अनुज की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। अनुज के ही तमंचे से उसकी प्रेमिका ने कनपटी पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसके पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचा, कारतूस बरामद कर लिया है। आरोपी महिला ने खुलासा कि अनुज उसकी बेटी पर गलत नजर रखता था, इसलिए उसने अनुज की हत्या कर दी। आरोपी महिला, अनुज के साथ लिव इन रिलेशन में थी।
29 अप्रैल की सुबह नगीना देहात के गांव जुलाहापुरा के जंगल में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। पुलिस ने शव की शिनाख्त 25 वर्षीय अनुज निवासी जुलाहापुरा के रूप में की। उसके दाहिने कान के पास गोली मारकर हत्या की गई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। परिजनों की तहरीर पर थाना नगीना देहात में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने शोभा पत्नी सतेंद्र निवासी ग्राम भनेड़ा, थाना किरतपुर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में शोभा ने अनुज की हत्या की बात कबूल की। उसकी निशानदेही पर तमंचा, कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया।
लिव-इन रिलेशन में थे दोनों
पुलिस के अनुसार, शोभा की शादी 2011 में हुई थी। 2023 से वह पति से अलग रह रही थी। 2024 से वह अनुज के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी। पूछताछ में आरोपी शोभा ने बताया कि अनुज उसके साथ मारपीट करता था और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देता था। उसने आरोप लगाया कि अनुज उसकी नाबालिग बेटी पर गलत नजर रखता था और अपने दोस्तों के साथ भी गलत संबंध बनाने का दबाव डालता था।
खुद को गोली मारने वाली थी, बेटी का ख्याल आने पर अनुज की कर दी हत्या
पुलिस पूछताछ में शोभा ने बताया कि 28 अप्रैल की रात अनुज उसे एक कैफे में ले गया और बाद में गांव की ओर ले जाकर उसके साथ संबंध बनाए। इसके बाद उसने मारपीट की। इस दौरान शोभा ने अनुज के तमंचे से पहले खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बेटी का ख्याल आने पर उसने अनुज के तमंचे से उसे ही गोली मार दी और मौके से फरार हो गई।
प्रेमिका की बहन से छेड़छाड़ में जेल गया था अनुज
पुलिस के मुताबिक अनुज अपनी प्रेमिका की बहन से छेड़छाड़ के मामले में जेल गया था और फिर भी उसकी बहन पर नजर रखता था। एएसपी देहात प्रकाश कुमार ने बताया, शोभा अपने पति से अलग रह रही थी और वह अनुज के साथ लिव इन में थी। अनुज कई अन्य लोगों के साथ प्रेमिका को संबंध बनाने के लिए प्रताड़ित करता था। अनुज, शोभा की बहन से छेड़छाड़ में जेल गया था और उसकी नाबालिब बेटी पर भी गलत नजर थी। घटना वाली रात शोभा, अनुज के साथ गांव आई थी। वहीं पर उसने अनुज को तमंचे से गोली मार दी। शोभा की निशानदेही पर तमंचा, कारतूस बरामद किया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।