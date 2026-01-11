Hindustan Hindi News
बेटी को गुमसुम देख मां तो पूछा तो फफक पड़ी मासूम, जंगल में ले गए ऑटो ड्राइवर की खुली करतूत

संक्षेप:

सातवीं में पढ़ने वाली इस लड़की के साथ शर्मनाक वारदात के बाद ऑटो ड्राइवर ने उसे असलहा दिखाकर धमकाया कि अगर किसी को कुछ बताया तो वह उसे जान से मार डालेगा। बच्ची घर लौटी तो भी चुप ही रही। बेटी के स्वभाव में परिवर्तन देख मां को शक हुआ तो उन्होंने उससे प्यार से बात की।

Jan 11, 2026 07:27 pm IST Ajay Singh संवाददाता, लखनऊ (काकोरी)
यूपी की राजधानी लखनऊ के पारा क्षेत्र में 13 साल की एक बच्ची के साथ ऑटो ड्राइवर ने शर्मनाक करतूत की। ड्राइवर उसे जंगल में ले गया और वहां असलहा दिखाकर उसके साथ मनमानी की। सातवीं में पढ़ने वाली इस लड़की के साथ शर्मनाक वारदात के बाद ऑटो ड्राइवर ने उसे असलहा दिखाकर धमकाया कि अगर किसी को कुछ बताया तो वह उसे जान से मार डालेगा। डर और शर्म से बच्ची गुमसुम हो गई। वो घर लौटी तो भी चुप ही रही। बेटी के स्वभाव में परिवर्तन देख मां को शक हुआ तो उन्होंने उससे प्यार से बात की। भरोसा होने पर लड़की का डर कुछ कम हुआ और मां के सामने फफक कर उसने ऑटो ड्राइवर की करतूत को खोल दिया।

इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पहले उस पर छेड़छाड़ का ही आरोप था लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी गई है। आरोपी ऑटो ड्राइवर को जेल भेज दिया गया है। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि पारा निवासी तेरह वर्षीय सातवीं की छात्रा अपने भाइयों को छोड़ने स्कूल जाती थी। इसी दौरान रास्ते में ऑटो ड्राइवर दीपक अपने साथियों के साथ उसे रोककर जबरन छेड़छाड़ करने का प्रयास करता था।

आरोप है कि पिछले महीने दीपक ने ऑटो से छात्रा को जंगल में ले जाकर असलहा दिखाकर छेड़छाड़ की थी। लड़की के साथ छेड़छाड़ के बाद उसने किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। लड़की घर लौटी तो वह गुमसुम थी। बेटी की स्थिति देखकर मां ने उससे पूछताछ की तो बेटी ने आपबीती बताई। इसके बाद पीड़िता की मां ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद पीड़िता का मेडिकल कराया जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हो गई। इसके बाद मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर बुद्धेश्वर के रहने वाले ऑटो ड्राइवर दीपक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार मामले की गहन जांच की गई है। आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाकर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
