Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmother arrived with a sick child in her lap Yogi immediately arranged for his treatment
बीमार मासूम को गोद में लेकर 'जनता दर्शन' में पहुंची मां, योगी ने तुरंत इलाज की करवाई व्यवस्था

बीमार मासूम को गोद में लेकर 'जनता दर्शन' में पहुंची मां, योगी ने तुरंत इलाज की करवाई व्यवस्था

संक्षेप: लखनऊ में सोमवार को बीमार मासूम को गोद में लेकर जब एक लाचार मां जनता दर्शन पहुंची, तो उसकी फरियाद सुनकर मुख्यमंत्री योगी तुरंत एक्शन लिया। आर्थिक तंगी से जूझ रही महिला के अनुरोध पर सीएम ने बच्चे को तत्काल एंबुलेंस से केजीएमयू भेजवाया और इलाज शुरू कराने के निर्देश दिए।

Mon, 17 Nov 2025 04:17 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी के लखनऊ में सोमवार की सुबह एक मां के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई, जब वह अपने बीमार सात माह के मासूम को गोद में लेकर ‘जनता दर्शन’ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलीं। महिला ने अपनी आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए बच्चे के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। इस पर सीएम ने उसकी पीड़ा सुनी और तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चे को एंबुलेंस से केजीएमयू भेजने का निर्देश दिया। योगी के आदेश के बाद चिकित्सकों की टीम ने हृदय संबंधी समस्या से जूझ रहे बच्चे का उपचार शुरू कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

महिला लखनऊ के ऐशबाग स्थित राजेंद्र नगर की रहने वाली हैं। उसने बताया कि वह किराए के मकान में रहती हैं और सीमित साधनों में जीवनयापन कर रही हैं। बच्चे की गंभीर बीमारी का खर्च वहन कर पाना संभव नहीं था। उसे हृदय से संबंधित बीमारी है। उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इस मुख्यमंत्री योगी ने बच्चे को स्नेहपूर्वक दुलारा और आश्वस्त किया कि सरकार पूरी मदद करेगी। इसके बाद सीएम ने केजीएमयू भिजवाया और कुलपति को तत्काल उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। योगी के आदेश के बाद मासूम का इलाज शुरू हो गया।

जनता दर्शन में अर्धसैनिक बलों के जवान भी आए

जनता दर्शन में बुलंदशहर के रहने वाले अर्धसैनिक बलों के जवान भी पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपनी जमीन के कब्जे संबंधी शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने उनसे प्रार्थना पत्र लिया और कहा कि आपकी ड्यूटी देश की सीमा या देश की आंतरिक सुरक्षा में लगी होगी, आप ड्यूटी निभाइए। आपके परिवार की जिम्मेदारी सरकार पर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस मामले की जांच कराने और जल्द समाधान का निर्देश दिया।

ये भी पढ़ें:सिपाही को चकमा देकर भागा बंदी, 15 दिन में पुलिस की दूसरी बड़ी चूक

एक दिन में 60 से अधिक पहुंचे फरियादी

जनता दर्शन में सोमवार को प्रदेश भर के 60 से अधिक फरियादी पहुंचे। मुख्यमंत्री स्वयं सभी के पास पहुंचे। एक-एक करके सभी का प्रार्थना पत्र लिया और समस्याएं सुनीं, फिर संबंधित अधिकारियों को निराकरण के आदेश दिए। इस दौरान जमीन कब्जा, आर्थिक सहयोग, पुलिस, बिजली समेत अनेक विभागों से जुड़ी समस्याओं को लेकर लोग पहुंचे थे। उन्होने फरियादियों को आश्वस्त किया कि आपकी सुरक्षा और सेवा सरकार का कर्तव्य है। सरकार पहले दिन से ही इस इस ध्येय के साथ कार्य कर रही है।

ये भी पढ़ें:जामा मस्जिद में एएसआई टीम से अभद्रता, इंतजामिया कमेटी कर्मचारी समेत दो पर केस
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |