मां और पत्नी ने बिजली के तार से घोंट दिया गला, शराब के लिए घर के बर्तन बेचने लगा था युवक
महाराजगंज में एक युवक को उसकी अपनी मां और पत्नी ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। ईंट के वार और बिजली के तार से गला घोंटकर दोनों ने युवक की हत्या की और लाश को भूसे वाले घर में छिपा दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के लिए इस्तेमाल ईंट और तार को भी बरामद कर लिया गया है।
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। उत्तर प्रदेश के महराजगंज में एक युवक की हत्या उसकी अपनी मां और पत्नी ने कर डाली। युवक को शराब की ऐसी लत लगी थी कि वह घर के बर्तन और गहने बेचने लगा था। उसकी शराब की लत से परेशान होकर मां और पत्नी ने ईंट से वार और बिजली के तार से गला घोंटकर जान ले ली। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना, महराजगंज के पनियरा के ब्रह्मपुर क्षेत्र की है।
शुक्रवार की सुबह पनियरा थाना क्षेत्र के ग्राम ब्रम्हपुर निवासी 28 वर्षीय रामू गुप्ता पुत्र स्व. भागवत गुप्ता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के चारा भूसा वाले कमरे में पड़ा हुआ मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक इसी थाना क्षेत्र के कामता बुजुर्ग का रहने वाला था। कुछ साल पहले ब्रम्हपुर में जमीन खरीद कर उसमें घर बनाकर अपने परिवार के साथ रह रहा था। मौके का क्षेत्राधिकारी सदर और फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया था।
पुलिस के अनुसार घटना वाले दिन मृतक की पत्नी सरिता और माता शशिकला ने बताया कि मृतक को शराब की लत थी। गुरुवार की रात 10 बजे भी वह शराब पीकर घर आया और जोर-जोर से दरवाजा पीटने लगा। उन लोगों ने डर के कारण दरवाजा नहीं खोला तो रामू ने ईंट उठाकर कई बार दरवाजे पर मारा। दरवाजा न खुलने पर कुछ देर बाद वह गालियां बकता हुआ बगल में स्थित चारा भूसा वाले कमरे में चला गया और सो गया। हम लोगों ने जब सुबह उसे देखा तो लगा कि वह जमीन पर चादर ओढ़ कर सोया हुआ है। किंतु बहुत देर तक जब वह नहीं उठा तो उन लोगों को शंका हुई और उसे हिलाया डुलाया। तब पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उसकी एक बेटी परी ( उम्र 6 साल) और एक बेटा अंश ( उम्र 3 साल) है।
क्या बोली पुलिस
थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि मृतक चेन्नई में किसी प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करता था। वहां फैक्ट्री में किसी दुर्घटना में उसका एक हाथ बुरी तरह से जल गया था। वह काम करने लायक नहीं था तो उसे वहां से निकाल दिया गया। तीन महीने पहले वह घर आया था। शराब पीने की बुरी लत थी। इसी कारण वह घर के बर्तन आदि बेच कर शराब पीने लगा। इससे उसकी पत्नी और मां आदि परेशान रहते थे। घटना के दिन वह घर में रखा पत्नी का जेवर चोरी कर बेच कर शराब पीने लगा।
हत्या के बाद भूसे के घर में छिपा दी लाश
इधर, जब पत्नी सरिता और मां शशिकला को पता लगा तो उससे पूछने लगीं। जवाब देने की बजाए वह मारपीट पर आमदा हो गया। आजिज आकर पत्नी और मां ने ईंट के वार और बिजली के तार से उसका गला घोंट कर मार डाला। दोनों ने उसके शव को भूसे वाले कमरे में रख दिया। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए सोमवार को ब्रम्हपुर नहर पुलिया के पास से शशिकला (उम्र 50 साल) पत्नी स्व.भागवत गुप्ता और सविता (उम्र 24 साल) पत्नी रामू गुप्ता निवासी ग्राम कामता बुजुर्ग, हाल पता ग्राम ब्रम्हपुर, थाना पनियरा को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल आला कत्ल एक अदद आधी ईंट और बिजली का तार भी बरामद किया है। मामले में धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया था। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में एसआई सारिका सिंह, रमेश चन्द्र चौधरी, संदीप कुमार यादव, कांस्टेबल दीपक प्रसाद और राधा सरोज शामिल रहीं।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें