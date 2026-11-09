मां और पत्नी ने बिजली के तार से घोंट दिया गला, शराब के लिए घर के बर्तन बेचने लगा था युवक

महाराजगंज में एक युवक को उसकी अपनी मां और पत्नी ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। ईंट के वार और बिजली के तार से गला घोंटकर दोनों ने युवक की हत्या की और लाश को भूसे वाले घर में छिपा दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के लिए इस्तेमाल ईंट और तार को भी बरामद कर लिया गया है।

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। उत्तर प्रदेश के महराजगंज में एक युवक की हत्या उसकी अपनी मां और पत्नी ने कर डाली। युवक को शराब की ऐसी लत लगी थी कि वह घर के बर्तन और गहने बेचने लगा था। उसकी शराब की लत से परेशान होकर मां और पत्नी ने ईंट से वार और बिजली के तार से गला घोंटकर जान ले ली। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए दोनों को ‌ गिरफ्तार कर लिया है। घटना, महराजगंज के पनियरा के ब्रह्मपुर क्षेत्र की है।

शुक्रवार की सुबह पनियरा थाना क्षेत्र‌ के ग्राम ब्रम्हपुर निवासी 28 वर्षीय रामू गुप्ता पुत्र स्व. भागवत गुप्ता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के चारा‌ भूसा वाले कमरे में पड़ा हुआ मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक इसी थाना क्षेत्र के कामता बुजुर्ग का रहने ‌वाला था। कुछ साल पहले ब्रम्हपुर में जमीन खरीद कर उसमें घर बनाकर अपने परिवार के साथ रह रहा था। मौके का क्षेत्राधिकारी सदर और फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया था।

पुलिस के अनुसार घटना वाले दिन मृतक की पत्नी सरिता और माता शशिकला ने बताया कि मृतक को शराब की लत थी।‌ गुरुवार की रात 10 बजे भी वह शराब पीकर घर आया और जोर-जोर से दरवाजा पीटने लगा। उन लोगों ने डर के कारण दरवाजा नहीं खोला तो रामू ने ईंट उठाकर कई बार दरवाजे पर मारा। दरवाजा न खुलने पर कुछ देर बाद वह गालियां बकता हुआ बगल में स्थित चारा भूसा वाले कमरे में चला गया और सो गया। हम लोगों ने जब सुबह उसे देखा तो लगा कि वह जमीन पर चादर ओढ़ कर सोया हुआ है। किंतु बहुत देर तक जब वह नहीं उठा तो उन लोगों को शंका हुई और उसे हिलाया‌ डुलाया। तब पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उसकी एक बेटी परी ( उम्र 6 साल) और एक बेटा अंश ( उम्र 3 साल) है।

क्या बोली पुलिस थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि मृतक चेन्नई में किसी प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करता था। वहां फैक्ट्री में किसी दुर्घटना में उसका एक हाथ ‌बुरी तरह से जल गया था। वह काम करने लायक नहीं था तो उसे वहां से निकाल दिया गया। तीन महीने पहले वह घर आया था। शराब पीने की बुरी लत थी। इसी कारण वह घर के बर्तन आदि बेच कर शराब पीने लगा। इससे उसकी पत्नी और मां आदि परेशान रहते थे। घटना के दिन वह घर में रखा पत्नी का जेवर चोरी कर बेच कर ‌शराब पीने लगा।