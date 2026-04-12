मां और तीन बच्चों की अचानक बिगड़ी तबीयत, उल्टियों के बीच मासूम भाई-बहन की मौत

दोपहर करीब 2 बजे प्राची और ओम विद्यालय से पढ़कर घर लौटे। कुछ समय तक दोनों मकान के आंगन में खेलते रहे। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों ने एक साथ भोजन किया। भोजन करने के बाद बच्चे फिर से खेलने लगे। कुछ ही समय बीता था कि प्राची और ओम को उल्टी होने लगी।

UP News: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के बर्डपुर ब्लॉक क्षेत्र स्थित बगही गांव में 10 अप्रैल को एक ही परिवार के चार सदस्य बीमार पड़ गए। चारों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान भाई बहन की मौत हो गई। एक अन्य भाई और मां को चिकित्सकों ने खतरे से बाहर बताया। परिजनों ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। पुलिस ने पंचानामा के बाद दोनों शवों को परिजनों को सौंप दिया।

बगही गांव निवासी आलोक पांडेय सऊदी में कमाते हैं। गांव में पत्नी रंजना (उम्र 38 वर्ष), पुत्री प्राची (उम्र 8 वर्ष), पुत्र ओम (उम्र 3 वर्ष) और बिट्टू (उम्र 3 वर्ष) रहते थे। शुक्रवार को दोपहर बाद तकरीबन 2 बजे प्राची और ओम विद्यालय से पढ़कर घर लौटे। कुछ समय तक दोनों मकान के आंगन में खेलते रहे। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों ने भोजन किया। भोजन करने के बाद बच्चे पुन: खेलने लगे। कुछ ही समय बीता था कि प्राची और ओम (तीन) को उल्टी होने लगी। बच्चों की हालत देखकर रंजना घबरा गई। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही इससे पहले ही उसे और बिट्टू को भी उल्टियां होने लगी।

रंजना और उसके बच्चों की हालत बिगड़ने की जानकारी होते ही गांव के लोग जमा हो गए। लोगों ने चारों को एक चिकित्सक के यहां पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद रंजना और उसके बच्चों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने प्राची और ओम को मृत घोषित कर दिया। बिट्टू और रंजना की हालत में सुधार में हो जाने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें घर भेज दिया। बाल रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. नम्रता चौधरी ने बताया कि तीनों बच्चों के भर्ती होने से पहले दो की मौत हो चुकी थी। पूछताछ में परिजनों ने बहुत कुछ जानकारी नहीं दी। बच्चों की मौत कुछ खाने से हुई है, यह संदिग्ध है।