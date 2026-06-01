बदायूं के बड़े सरकार दरगाह में कहासुनी के बाद बवाल, मां-बेटे को पीटा

बदायूं में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक और उसकी मां पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया। मारपीट में दोनों घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक को जमीन पर गिराकर पीटते हुए देखा जा सकता है।

UP News: यूपी के बदायूं से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां मामूली कहासुनी के बाद एक युवक और उसकी मां पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया। मारपीट में दोनों घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक को जमीन पर गिराकर पीटते हुए देखा जा सकता है, जबकि मौके पर मौजूद लोग बीच-बचाव के बजाय तमाशबीन बने रहे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मामला सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित बड़े सरकार की दरगाह परिसर का है। यहां किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। मोहल्ला चौधरी सराय के रहने वाले सैफ पुत्र गफ्फार की दरगाह परिसर में दुकान है। वहीं आरोपी अरमान की भी दरगाह में दुकान बताई जाती है। किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई।

आरोपियों ने मां को भी नहीं बख्शा आरोप है कि विवाद बढ़ने पर अरमान, उसके पिता तथा परिवार की महिलाओं ने सैफ और उसकी मां अंजुम को घेर लिया। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ गई और सैफ के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई। बीच-बचाव के लिए पहुंची उसकी मां अंजुम को भी नहीं बख्शा गया और उनके साथ भी मारपीट की गई। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप कर विवाद शांत कराने का प्रयास नहीं किया। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया।

पहले भी धमका चुका है आरोपी मारपीट में घायल सैफ और उसकी मां अंजुम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई और मामले की जांच शुरू कर दी। सैफ का आरोप है कि आरोपी अरमान का कुछ दिन पहले तमंचा लहराते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। इसके बावजूद वह क्षेत्र में दबंगई दिखाता है और लोगों को धमकाने का प्रयास करता है।